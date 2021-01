Zara: la marque sort un manteau qui va plaire aux amatrices de mode à prix super bas!

En hiver le manteau est évidemment de mise, autant pour les femmes que pour les hommes. Et c’est année c’est avec un manteau de couleur noir que Zara fait un carton pour cette saison.

À la fois élégant et passe-partout, et les rédacteurs de LD People sont d’accord pour dire qu’il sera une star et votre meilleur atout cet hiver mesdames !

Un manteau pour toutes les femmes

Il s’agit d’un manteau long qui a tout pour plaire à la gent féminine pour cet hiver.

Tout comme la petite robe noire, il est à la fois basique et intemporel et se porte à toutes les occasions : au travail, lors d’un dîner romantique, pour une soirée entre copines ou bien pour aller faire son shopping …

Un manteau pour tous les looks

Ce manteau noir s’adapte à tous les styles et les looks : avec une longue robe et des botes ou bien un denim et des baskets ou même un pantalon plus classique accompagné de derbies.

Avant même d’affronter l’hiver 2021, Zara a déjà conquis le coeur de nombreuses femmes !

2020-2021 en manteau chez Zara

Les fashionistas et frileuses sont plutôt gâtées lorsqu’il s’agit de trouver un manteau chez Zara

Chaque année, surtout en période hivernale, la prestigieuse marque Zara ne cesse de faire la joie des fashionistas et les frileuses. Les grandes tendances de la saison ont inspiré les nouveaux modèles de manteaux présentés chez Zara.

Le style est d’ailleurs de mise quelques soient les coupes de manteaux, et les manteaux restent tout de même douillets, couvrants ou enveloppants. Vos collègues et amies pourront en tous cas fortement vous envier avec un manteau Zara, il permet de renouveler sa garde robe facilement car les prix restent abordables !

Elégance, classe et look dernier cri seront de mise avec un tel accoutrement et LD People vous le confirme, un manteau Zara accompagnera à ravir votre silhouette. Toutes les femmes s’arrachent aussi la fameuse petite robe noire et l’accompagnera aussi joliment.

Au coeur des tendances mode 2020-2021 de la marque, et parmi les plus beaux modèles, on peut notamment citer le manteau Zara à col smoking, le manteau Zara avec ceinture, le manteau Zara à col ample ou le manteau Zara à boutonnage croisé. Vous pouvez les commander en ligne ou en boutique.

Concernant les manteaux qui font fureur en voici quelques uns :

Le manteau gris avec une ligne vissée fait d’un tissu en laine mélangée avec une fermeture à nœud pour 199, 00 euros.

des m anteaux avec des épaulettes et une ceinture qui se combinent bien à des robes longues ou jupes plissées pour 159 euros.

un manteau en tissu imprimé avec bordure en fausse fourrure qui est vendu au prix de: 229 euros.

Et chez Zara bien sur, cet hiver, il ne faut pas manquer certaines robes longues avec imprimé fantaisie kitsch et jupe plissées qui reviennent beaucoup cette année, et iront à merveille avec ces manteaux longs !