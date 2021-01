Zara: la robe phare de la collection d’hiver que tout le monde s’arrache à prix cadeau!

Zara frappe encore une fois très fort avec sa nouvelle collection. La collection hiver est en effet arrivée pour le plus grand bonheur des serial shoppers. Mesdames soyez prêtes à succomber pour l’élégance d’une robe qui fait déjà grand bruit sur la Toile. LDPeople vous propose de la découvrir ici. Il s’agit d’une robe noire en mailles, fendue au dessus de la hanche par une forme de cœur ornée de bijoux. Mais les images parleront mieux que les mots pour faire honneur à cette pièce de vêtements que tout le monde s’arrache !

Zara épate encore et toujours sa clientèle avec des pièces idéales

Zara ne perd pas le nord malgré la pandémie. L’enseigne espagnole de prêt-à-porter continue de satisfaire les attentes de ses clientes exigeants. Pour cela, Zara suit les tendances et se démarque par son originalité. De plus, comme toujours, la marque réussit à proposer des pièces de grandes qualité à des prix abordables. Que demander de mieux ? Les amateurs de mode savent bien que Zara ne saurait les décevoir en matière de rapport qualité/prix. Mais pour ce qui est des nouvelles colletions, c’est à chaque fois le suspense. Heureusement, Zara est encore une fois largement à la hauteur des espérances de sa clientèle. L’enseigne parvient à faire de ses nouvelles collections des succès et vous pouvez compter sur LDPeople pour vous dénicher la pièce qui cartonne. Cette saison c’est donc une robe noire très spéciale.

Un indispensable de plus à se procurer d’urgence

La petite robe noire, c’est bien connu, c’est un indispensable de la garde-robe. Mais bien qu’elle soit souvent fétiche, il est aussi agréable d’en changer. Car une robe noire ne peut jamais nous trahir. Elle convient à toute sorte d’évènements et se marie avec tout ! Celle-ci a donc un petit truc en plus qui pourrait vous donner envie de l’ajouter à vos tenues phares. En effet, elle est d’apparence très simple. En mailles, matière tendance de cette année par excellence, elle est faite d’une coupe classique. Cintrée à la taille, elle épouse les formes de toutes les morphologies à la perfection. La silhouette est soulignée mais sans trop en faire pour rester dans un thème toujours très élégant. Son atout est alors une fente positionnée au dessus de la hanche !

La fente de la robe est en forme de cœur et ornée de bijoux. Elle a été dessiné par le styliste JW Anderson, qui a su cette fois se contenir. Connu pour ses confections tape à l’œil, vous ne risquez rien avec cette tenue. Elle comporte juste ce qu’il faut de détails pour sortir du lot. LDPeople ne saurait que trop vous conseiller de vous procurer cette pièce sublime. Elle est faite pour toutes et pour un prix abordable. Et surtout, il ne risque plus d’en rester pour tout le monde tant elle rencontre du succès ! Foncez donc chez Zara avant qu’il ne soit trop tard. Et laissez cette robe en mailles superbe sublimer votre silhouette. Vous pourrez la porter avec les talons de votre choix et l’assortir d’un blazer aux épaules larges pour casser la ligne de la tenue. Soyez prêtes à faire tourner toutes les têtes !