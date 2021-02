Zara lance son jean collection printemps, les fans de mode se l’arrachent à petit prix !

Zara ne cesse de faire des adeptes. Avec la nouvelle collection qui arrive, c’est donc encore une fois l’occasion de faire le point sur les nouveautés les plus populaires de la marque. Ce qui ressort alors du lot c’est une paire de jeans fabuleuse. Zara épate ses fans avec un jean que les fans de mode s’arrachent déjà pour le printemps. LDPeople vous dit tout !

Zara propose un jean parfait pour toutes !

Zara sait flatter toutes les morphologies et toutes les tailles. En effet, l’enseigne espagnole à bien compris que le travail de nos vêtements favoris n’étaient pas seulement d’être beaux mais aussi de nous mettre en valeur. Zara sublime donc nos looks tout en proposant des pièces sublimes à la vente. La preuve encore avec cette nouvelle paire de jeans qui cartonne. Au printemps, impossible de ne pas miser sur cette matière qui reste idéale pour les saisons de transitions.

L’automne et le printemps sont parfaites pour porter des jeans en tout genre. Mais Zara ne se repose pas sur les succès de ses collections précédentes pour autant. Un nouveau modèle vient d’arriver et fait donc déjà l’unanimité. Les tendances sont mouvantes et évolutives. Pour rester dans le coup, Zara reste donc en alerte sur les dernières tendances. Celle de ce printemps pour les jeans met alors le « wide leg » sur le haut du podium. Un jean évasé qui fait sont grand retour dans les penderies.

Le « wide leg » le plus tendance du moment

Zara marque des points avec le jean le plus tendance de la nouvelle saison. Pour un look vintage et décontracté, le jean « wide leg » de Zara est le modèle qu’il vous faut de toute urgence. Pour moins de 40 euros cette paire de jeans ultra-tendance sera à vous ! Mieux encore, le jean de Zara se décline en terme de couleurs et de tailles. Du 32 au 46, impossible de ne pas trouver son bonheur. Et pour les couleurs, le printemps nous invite à oser ! Du blanc ou du fushia, ce sont les modèles les plus vendus à l’heure actuelle. Retroussé aux chevilles, à vous le confort tout en style.

Question morphologie, à vous de tester si le look vous convient. En revanche, LDPeople peut vous affirmer qu’il mettra en valeur vos hanches larges, affinera votre taille et allongera votre silhouette. Que demander de plus à un jean ? Zara frappe encore une fois très fort avec cette nouvelle pièce en plein dans les tendances actuelles.

Pour l’assortir et créer des looks, pas de panique. Le « wide leg » se porte avec tout ! N’est-ce pas fantastique ? Sandales, bottes, baskets ou même une paire de talons seront du plus bel effet. Et pour le haut, chemise, col roulé ou encore pull en mailles sera idéal. Zara ne fait effectivement pas les choses à moitié. Même avec une veste courte ou un menteau extra-large, le jean le plus populaire actuellement chez Zara fait des miracles. Alors ? Allez-tous craquer pour cette pièce tendance ? Pas de doutes que vous ne pourrez pas vous trompez en fonçant vous la procurer !