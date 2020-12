Zara lance un pull qui ne couvre que le cou et les bras, il devient la risée de la toile, les avis sont mitigés, découvrez le !

La mode peut parfois se montrer troublante voire déstabilisante. Aussi, l’une des créations réalisées par l’enseigne Zara crée une fois de plus l’événement. En effet, ce pull vient de véritablement faire le buzz sur la toile. Zara n’a effectivement pas hésité à proposer une pièce totalement hors du commun. Très rapidement, cette étrange création fait le tour de la toile. LD People revient sur les réactions parfois amusées des clients de l’enseigne !

Zara : une imagination digne des plus grands créateurs

Une armée de designers au travail

Depuis près de 50 ans, Zara a bien grandi. En effet, l’enseigne a débuté sa carrière dans un petit atelier d’une région reculée espagnole. Aujourd’hui la marque compte des magasins partout dans le monde et fait véritablement figure de leader sur le marché. Car le principe de Zara est très simple. Plusieurs designers parcourent la terre entière pour s’inspirer des nouvelles tendances. Ensuite, grâce à des lignes de production efficaces, les magasins peuvent proposer les pièces à des prix défiant toute concurrence dans des temps record.

Preuve de cette imagination et de cette réactivité, Zara propose donc aujourd’hui un pull légèrement surprenant. Cette pièce, vendue pour 17,95 euros, a en effet véritablement créé l’événement sur les réseaux sociaux. En finalement très peu de temps, cette très surprenante création a fait réagir des dizaines de milliers de personnes. LD People vous détaille donc ce petit haut à tendance et surtout comment le porter.

if any of you are thinking about it … do it pic.twitter.com/b3NyQTxJNs — Emme Reed (@emmeereed) December 19, 2020

Un pull, pas tout à fait complet !

Lorsqu’arrive la rigueur de l’hiver, on aime s’emmitoufler dans des tenues chaudes et confortables. À la maison ou à l’extérieur, il est donc très agréable de se couvrir de matière réconfortante. Pourtant, ce pull proposé dans la collection automne-hiver Zara détient une particularité stupéfiante. En effet, il est conçu pour uniquement vous couvrir les bras et le cou. Pour le reste, il y a tout simplement rien ! Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, ce pull paraît encore bien parti pour véritablement faire fureur. Même si certains internautes semblent pourtant amusés de cette audace. D’ailleurs, il connaît déjà un véritable succès sur les réseaux sociaux où tout le monde parle de sa coupe hallucinante.

Ce pull, vendu sous la référence ” pull style manchon en maille à col roulé ” est disponible au petit prix de 17,95 euros, sur la boutique en ligne de Zara. Décidément, la célèbre enseigne n’en finit plus de faire parler d’elle. Ainsi, les créateurs de la marque rivalisent d’imagination pour proposer des pièces parfois décalées pour le plus grand bonheur de ses clients. Mais les fans de Zara le savent parfaitement bien ! La chaîne de magasins arrive régulièrement à être dans le top des tendances. Il suffit d’ailleurs de regarder la clientèle de la marque espagnole. Parmi celles-ci, de grandes stars ou même des têtes couronnées n’hésitent plus à se faire shooter en Zara. Alors si vous aussi vous voulez être à la pointe de la mode, rendez vous sur la boutique en ligne de Zara pour découvrir cette pièce unique !

Zara be making jumpers for this guy https://t.co/FMFVxKW6rr pic.twitter.com/CVWniwOB2Z — anya (@_anya97_) December 19, 2020