Zara: le body à 12 euro: Toutes les femmes se l’arrachent, et même Jenifer!

En 2020, chez Zara c’est bel et bien la mode des 80’s et 90’s qui a plus que jamais le vent en poupe ! Que ce soit au niveau de la mise en beauté ou alors au niveau vestimentaire, les tendances de la fin du 20ème siècle cartonnent en ce moment et les magasins au top de la tendance l’ont bien compris. Explications.

L’Histoire du body

Pour connaître l’histoire du body, il faut remonter à 1860. A ce moment-là, Jules Léotard, un acrobate hors pair, demande qu’on lui fabrique un « maillot » qui lui collerait à la peau et n’entraverait aucun de ses mouvements. C’est avec l’arrivée des pin-up, dans les années 1950, qu’on voit apparaître de nombreuses représentations de femmes en lingerie, avec de jolies courbes faisant fantasmer les hommes. Bettie Page sera alors l’une des premières à donner au body une dimension plus mode, le sortant de son seul cadre sportif. Et ce n’est pas plus mal.

Voir cette publication sur Instagram when waiting for valet at my office turns into an impromptu photo op. Une publication partagée par Rosie HW (@rosiehw) le 14 Août 2019 à 8 :10 PDT

Il faut dire que le body peut s’accommoder avec n’importe quelle tenue, que ce soit une mini-jupe, un short ou bien une salopette. Comble du bonheur, ce vêtement n’est pas uniquement utile pour la saison de l’été, puisqu’il ira très bien également en automne. En effet, avec une petite veste, un petit cardigan ou un pull décolleté, il sera un allié de taille. N’est-ce pas ?

Les stars s’arrachent le Body de chez Zara

Et les célébrités ne s’y trompent pas puisqu’elles mettent quasiment toutes en avant ce body. En effet, par exemple, Rosie Huntington-Whiteley a pu présenter ce haut dans sa version la plus classique, en noir, assorti d’une jupe longue en coton froissé écru. De son côté, Selena Gomez mise sur une pièce blanche éclatante afin de rendre son long gilet un peu plus cocooning qu’il ne l’était déjà. Lily Aldridge l’adopte aussi en noir pour agrémenter son look punky et Leonie Hanne opte pour le naturel du modèle nude qui harmonise sa tenue composée de tonalités de beige, turquoise ou encore violet.

De Kate Middleton à Jenifer en passant par Letizia d’Espagne, nombreux sont les people qui adorent la marque Zara. En effet, toujours à la pointe des nouvelles tendances, elle propose des pièces mode pour un prix défiant toutes concurrences. Pour ce body, il ne faudra débourser que 12,95 € pour être au top. Basique, chic, il s’adapte à chaque tenue avec un charme sans conteste. Comme vous le comprenez, c’est certainement LA pièce à adopter cet été. Et vous, qu’en pensez-vous ?