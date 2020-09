Zara mise sur le cuir pour sa collection automne-hiver, avec cette pièce incroyable à prix cadeau

Zara: C’est la rentrée et l’occasion de refaire votre garde-robe ! À chaque saison une nouvelle tendance, de plus les températures se réchauffent de nos jours, alors on se doit d’adapter sa garde robe !

Les grandes marques de prêt-à-porter on t alors pensé à tout et proposent des modèles répondant à tous les besoins.

Pour la marque Zara, un article fait fureur à la rentrée !

La jupe en cuir, comment la porter ?

Le cuir est de nouveau à l’honneur en cette rentrée. Que vous soyez jeune ou dans la fleur de l’âge, une jupe en cuir vous siéra à ravir. Cela apportera une touche d’originalité à votre look.

Longtemps attribué à un look rockeur ou motard, cette matière a été démocratisée par de nombreuses marques avec la popularisation du perfecto.

Il est possible de l’associer au jean, à un chemisier élégant, fleuri par exemple. La marque espagnol mise , en cette rentrée, sur une jupe en cuir, qui peut. Apporter une taille de guêpe à la silhouette. Une pièce qui plus est, jolie et confortable. Ce qui peut faire reculer quant au cuir, c’est son prix !

Mais la marque Zara a réussi à rendre cette pièce accessible. La jupe est disponible à moins de 26 euros et en différentes tailles.

Pour répondre aux besoins de toutes la série va du XS au XL.

Voir cette publication sur Instagram Cropped print blouse #zarawoman Une publication partagée par ZARA Official (@zara) le 28 Août 2020 à 4 :55 PDT

Autres tendances de cette rentrée et toujours dans le cuir : le trench long, en hommage à Karl Lagerfeld. La couleur rose sera très prérente aussi, en cuir saumon par exemple chez Prada, en mousseline féminine chez Saint-Laurent. Mais ça c’est pour la haute couture.

Toujours chez Zara, pour cette rentrée, on note la présence florissante de velours, sur les chemises, surchemises, et même sur les tops de la collection.

On peut le porter avec un jean tendance d’inspiration nineties et pourquoi pas une paire de mocassins pour une allure preppy.

Le tweed, le pastel et l’imprimé animal sont aussi des mise à l’automne !

On craquera pour le corset qui revient de plus belle mais que l’on a pas revu depuis le début des années 2000. Il semble reprendre sa place dans les armoires et autres dressings. Qu’il soit lacé ou version bustier, ou encore en cuir, on est fan !

Le sequin ne s’arrête pas non plus de prendre de l’ampleur, couplé à la couleur rouge, il offre une silhouette 1070-1980 à qui voudra rendre hommage à cette époque, et fera briller de mille feux les silhouettes.

La robe XXL avec les manches amplifiées a aussi sa place mais surtout on observe l’arrivée d’un accessoire très original, la voilette ! Accessoire que l’on voit d’habitude couplé à un chapeau que l’on met pour un mariage. La voilette dissimule et attire le regard à la fois, de manière Assez théâtrale, ce qui met en avant bouche et yeux de la personne.

Enfin si ce n’est pas en manteau de cuir, le total look noir est à banir, la couleur sera au rendez-vous comme rempart au froid !