Zara: On craque devant ce magnifique collier personnalisable à prix cadeau, on va adorer le porter

Trouver une bonne idée de cadeau est toujours un vrai casse-tête. Lorsque vous aurez découvert le collier Zara qui peut être personnalisé, cet objet pourra être une belle option. Ce bijou très tendance, très original est personnalisable. Il devrait rencontrer un grand succès et s’arracher dans les magasins de l’enseigne espagnole.

Etre à la mode est souvent une affaire de détails. Un simple bijou peut modifier une apparence. Un petit accessoire peut modifier l’apparence d’homme ou d’une femme. Pour les femmes, le maquillage est par exemple fondamental tout comme les bijoux. Il s’agit de petites touches d’élégance qui changent tout. Zara est l’une des enseignes de vêtements parmi les plus connues au monde. L’entreprise de mode espagnole propose des milliers de vêtements chaque année, dans le monde entier. De nombreuses personnes à travers le monde s’habillent chez Zara. Les tenues y sont tendances et assez bon marché. La marque est enracinée dans les habitudes des consommateurs occidentaux.

Zara: Un bijou qui peut être personnalisé

Zara ne propose pas que des vêtements mais aussi des bijoux. La marque espagnole dispose d’une belle collection avec des bracelets, des colliers mais aussi des bagues et des boucles d’oreilles. Il y en a pour tous les goûts. Récemment, un bijou de l’enseigne fait un énorme buzz sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’un collier personnalisable. La mode des bracelets à charms a séduit beaucoup de monde. Elle se transpose aussi pour les colliers. On peut trouver deux sortes de chaînes et plus de dix charms à placer pour créer un collier inédit quotidiennement. Pour vous procurer ce nouveau bijou que de nombreuses influenceuses ont déjà adopté, c’est très facile. Il suffit de se rendre sur le site internet de Zara ou dans ses magasins.

Deux sortes de chaînes

Ce bijou est proposé avec deux sortes de chaîne : une dispose de maillons et une autre est lisse. Le tarif de vente est très attractif : 39,95€. Il y a de quoi craquer et foncer dans une boutique Zara. Une fois que vous aurez acheté ce bijou, il sera possible d’y ajouter des charms. Il y a notamment une pièce d’échec, un cadenas ou encore un cœur, une clef. Ils sont affichés au prix de 39,95€ pièce. Parmi les charms qui nous plaisent le plus, il y a incontestablement le charm cœur. Il est possible de conserver une moitié et d’offrir la seconde à l’être aimé ou à une amie. Une belle idée pour montrer son affection à quelqu’un. Ce type de bijou est vraiment à la mode et fait fureur sur les réseaux sociaux.

Actuellement, la grosse tendance est au stacking, c’est-à-dire la multiplication des bijoux. Une fois de plus, Zara va créer le buzz autour de cette nouvelle collection de bijoux. A n’en pas douter de nombreuses personnes vont adopter ces beaux bijoux qui ne sont pas très cher et qui font beaucoup d’effet. Zara travaille avec des stylistes et des designers de talent. La recette Zara fonctionne déjà depuis des années.