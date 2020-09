Zara présente la sublime robe signée Kate Middleton à 12 Euros, elle fait des ravages!

Zara: Alors qu’il y a quelques jours, la duchesse de Cambridge apparaissait sur les réseaux sociaux avec une robe kaki avec un imprimé fleuri, cette publication a réussi à faire un énorme buzz sur la toile, mais également en boutique. En effet, l’épouse du prince d’Angleterre, provoquait l’engouement pour cette jolie tenue issue de la marque de prêt-à-porter Zara. Une publicité totalement inattendue pour la célèbre enseigne espagnole qui avait mis à la vente cette robe verte, aux manches courtes avec un col en dentelle et de jolis petits volants.

Même si ce n’est pas la première fois, que l’on peut apercevoir Kate Middleton portant des vêtements de la marque Zara, sa dernière apparition a eu comme conséquence que les acheteurs se sont véritablement déplacés en masse en boutique pour tenter d’obtenir cette pièce devenue hyper tendance. Un grand nombre de succursales de chez Zara sont donc en rupture de stock, bien que certains magasins posséderaient encore quelques pièces comme notamment le magasin Zara de Paris, situé sur les Champs-Élysées.

La deuxième raison de ce succès phénoménal, est que suite à la parution de ce cliché et le succès qu’il a remporté, la célèbre marque espagnole avait baissé le prix de cette robe aux alentours d’une douzaine d’euros. À l’origine vendue 49,95 euros, cette robe est donc désormais bradée à un tout petit prix. Une remise qui avoisine les 75 % !!!

Devenue une véritable ambassadrice de Zara malgré elle, Kate Middleton avait déjà été à l’origine de plusieurs déplacements en masse dans la célèbre enseigne. En effet, déjà en janvier dernier, lors d’une sortie officielle du duc et de la duchesse de Cambridge dans la ville de Bradford dans le Yorkshire, Kate Middleton apparaissait dans une longue robe Zara à l’imprimé pied de poule et col lavallière, issue de la collection printemps-été 2020 de la marque espagnole. Elle avait décidé de mixer cette pièce avec un superbe long manteau kaki, signé Alexander McQueen, un créateur qu’elle affectionne tout particulièrement.

La mère de famille de 38 ans semble donc capable de s’habiller des pièces des plus grands créateurs tout en étant fidèle à la marque de prêt-à-porter Zara. Lors de cette apparition, les mêmes causes avaient eu les mêmes effets, car cette robe avait également été sold out en quelques heures sur la boutique en ligne de la célèbre marque. Autre exemple de l’intérêt de Kate Middleton pour la boutique de prêt-à-porter, sur une vidéo conférence organisée avec une école primaire, l’épouse de William portait une fois de plus, une création de l’enseigne ibérique. Depuis la résidence d’Anmer Hall dans le Norfolk, la maman de Charlotte, Georges et Louis, était apparue sur les écrans, habillée d’un pull jaune moutarde, à manches ballon, griffé Zara. Un joli haut à seulement 35 euros pour la femme du futur roi d’Angleterre.

Mais si la belle fille de la reine Élisabeth II, semble être une véritable addict de Zara, d’autres têtes couronnées paraissent de toute évidence, également faire leur shopping dans la même chaîne dédiée à la mode. La reine Letizia d’Espagne apparaît régulièrement, elle aussi, portant des créations disponibles en boutique, à des prix défiant toute concurrence. Si dans leur garde-robe, les stars ont de nombreuses pièces issues des ateliers de grands créateurs, elles aiment aussi se faire plaisir dans des boutiques comme celles, de chez Zara.

L’influenceuse et mannequin, Emily Ratajkowski, est également une fan et avait d’ailleurs choisi Zara lors de son mariage avec l’acteur et producteur, Sébastien Bear–Mcclard, le 23 février 2018. Lors de la cérémonie à la mairie de New York, elle portait un ensemble à moins de 150 euros, trouvé sur le eshop de la marque espagnole. On peut également trouver des créations venues de la même boutique dans les dressings de Bella Hadid, Selena Gomez ou encore de la chanteuse française Jenifer. Toutes ces femmes ont en commun, en plus d’une passion pour le monde de la mode, de ne pas hésiter à s’habiller chez Zara de manière régulière.

L’entreprise devenue mondialement célèbre, originaire de la Corogne en Espagne, bénéficie donc d’un coup de projecteur et d’une publicité immense, grâce à des ambassadrices renommées qui semblent véritablement devenues addict des ateliers de création de chez Zara. Devenue la référence mondiale de la mode à prix abordable, Zara compte dans ses rangs un panel de clients très large. Un joli coup de pouce porté à une industrie qui a lourdement souffert de la crise économique durant ces derniers mois.

Mais c’est aussi une marque, qui arrive perpétuellement à se réinventer grâce à des choix stratégiques qui lui permettent d’être toujours à la pointe de la mode, en gardant à l’esprit comme objectif d’offrir les pièces les plus tendances à ses clients, tout en gardant à l’esprit de tirer ses prix vers le bas. Un succès qui est notamment dû au fait que Zara possède une équipe de plus de 200 designers qui parcourt le monde et les défilés de mode pour s’inspirer de ce qui se fait, et de ce qui est dans l’air du temps. À l’aide de ses usines encore implantées en Europe, mais aussi en Turquie et dans le reste du monde, la célèbre marque peut réagir rapidement et proposer, non pas deux ou trois collections par année, mais est capable de se renouveler tous les deux ou trois mois. Si on ajoute à cela, des créations ” coup de poing ” qui ne sont disponibles que jusqu’à épuisement du stock, on comprend donc mieux le succès de l’enseigne.

La direction du marketing de chez Zara doit, bien sûr, se féliciter de compter parmi leurs clients, la duchesse de Cambridge. Cette dernière apparition dans cette jolie robe verte à l’imprimé fleuri, aura encore été l’occasion pour Zara d’être sur le devant de la scène. Si vous aussi, vous voulez profiter de cette offre extraordinaire, rendez-vous sur le site en ligne de la boutique, ou dans le magasin le plus proche de chez vous. Même si l’engouement pour cette dernière pièce aura véritablement été gigantesque, il semblerait que quelques boutiques possèdent encore quelques rares pièces. Grâce à cette baisse de prix extraordinaire, vous pourrez donc vous aussi, retrouver cette jolie robe au prix mini de 12 euros au lieu de 49 euros, auquel elle était affichée précédemment.