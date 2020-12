Zara: Ces bottes à moins de 50 euros qui font fureur chez les clients

Style et confort. C’est ce que tout le monde recherche lorsqu’il souhaite s’acheter une paire de chaussure. Aujourd’hui, nous allons vous parler des bottes de chez Zara, des bottes en caoutchouc. Explications.

Zara sort sa nouvelle collection de bottes

L’hiver est presque là et si vous n’avez pas encore vérifié où vous en êtes dans votre collection de bottes, il serait temps de le faire. Malgré une année 2020 assez délicate à cause de la crise du Coronavirus, lorsque vous allez voir la nouvelle tendance de chez Zara, vous allez vouloir sortir rapidement les prendre. Etant donné que la chaîne reçoit de nombreux nouveaux produits et que parfois certaines pièces passent à la trappe, nous vous proposons la paire de botte qu’il vous faut absolument pour cet hiver.

Si vous n’êtes pas encore informés, nous allons le faire maintenant. Zara vient tout juste de lancer sa nouvelles collection de bottes militaires que tout le monde veut absolument s’offrir. Il faut dire que ce modèle répond à de nombreuses tendances actuelles. En effet, non seulement, il s’agit de bottes hautes, ce sont aussi des bottes plates à semelle épaisse. Mais ce n’est pas tout, il faut également préciser que ces bottes sont des bottes de pluie, hyper forte de la saison, avec une couleur kaki. En dehors de la veste militaire, porter le kaki n’est pas une mince affaire. Pourtant, ce coloris a tout pour lui.

Des chaussures pratiques pour tout type de vêtements

On imagine parfaitement porter ces bottines avec une robe courte noire, mais pas seulement. Elles peuvent être portées également sur des jupes, qu’elles soient courtes, trois-quarts ou même longues. Mieux encore, elle peuvent être portées sur des pantalons, des culottes, le choix est donc possible. C’est simple, ce sont des chaussures pratiques pour n’importe quel type de vêtements. Si vous suivez Carla Ginola sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir vous inspirer d’elle pour réaliser une combinaison parfaites avec vos pièces de votre dressing.

Toujours autant reconnaissante d’avoir @carlaginola dans ma vie

Cette fille est incroyable ❤️ pic.twitter.com/eQ8lgdAXLK — Bubbz 𝒞𝒶𝓅𝓊𝑒 ✨ (@YouthBurzek) September 29, 2020

Comme elles vont avec la plupart des couleurs hivernales : le noir, le beige, le blanc, le gris… Réaliser des looks pointus en quelques minutes seulement devient un jeu d’enfants. Les désormais célèbres bottes à semelle track sont donc sur le site internet de la marque Zara ! À seulement 49,95€, il va falloir faire vite si vous ne voulez pas passer à côté. En effet, certaines pointures ne sont déjà plus disponibles. Alors à vous de jouer !