Zara spécial Automne : les tenues incontournables à petit prix à adopter d’urgence !

A chaque rentrée, on souffre d’un véritable pincement au cœur. Comment oublier notre cher été, les pieds dans l’eau à se dorer la peau sur le sable chaud ? Difficile dans ces conditions de se faire à l’idée d’enfiler des tenues mornes et sombres. Rassurez-vous, les marques ont trouvé de quoi nous redonner du baume au cœur !

Chaque automne, c’est le même rituel. Une fois qu’on a enfin fait le deuil de notre paréo et de nos sandales, il faut refaire son dressing. Exit les tenues légères, les matières flashy… Et oui, à l’automne, on se doit d’adopter des vêtements plus sages. Mais on se demande alors : plus sages jusqu’à quel point ? Au bureau, on n’a pas le choix : la société nous impose d’enfiler des uniformes urbains, sobres et sérieux. Vous trouvez ça barbant ? Oui, nous aussi. Mais heureusement, grâce aux tendances lancées par les meilleurs créateurs de mode, nos vêtements pour se fondre dans la masse se permettent quelques douces folies.

Comment renouveler sa garde-robe en beauté ?

En cette nouvelle saison, à quoi faut-il s’attendre ? Si la base doit rester conventionnelle et chic, multiplions les détails et les déclinaisons qui révèlent notre caractère. Avec ce que nous ont concoctés nos marques préférées, le retour au bureau se passera certainement beaucoup mieux. Alors vous désirez savoir ce qu’on peut bien se mettre sur le dos ? On vous dit tout pour renouveler sa garde-robe en beauté !

Les conseils de l’experte Monica de la Villardière

Le 23 septembre 2020, le magazine Elle interviewait la fameuse journaliste mode et influenceuse Monica de la Villardière. Et voici les tendances partagées à cette occasion : « D’emblée la it-girl donne le ton avec une silhouette placée sous le signe du layering, cette tendance qui consiste à faire de la superposition de vêtements notre meilleur allié de la rentrée. L’automne se faisant sentir, on se prémunit des coups de froid en réhaussant un total look denim d’une blouse victorienne à col montant, mais surtout d’un trench XXL qui ne manquera pas de booster notre allure à chacune de nos foulées. (…) Celles qui retourneront en open-space s’empareront d’un audacieux tailleur aux lignes minimales, en prenant soin de le coupler d’une paire de bottines à talons à l’élégance effortless. Et parce que l’été indien n’a pas toujours dit son dernier mot, on garde sous la main nos robes bohèmes aux volumes vaporeux qu’on accompagne, en fonction de la météo, d’une paire de nu-pieds ou de bottes en cuir. Bref, nos tenues de rentrée n’ont jamais été aussi simples à apprivoiser ! »

Préparez-vous à une grosse ruée dans les magasins Zara !

Si vous misez sur des prix doux pour refaire votre garde-robe, alors l’enseigne Zara vous ouvre grand les bras. Nous avons sélectionné pour vous 5 pièces phare de leur nouvelle collection. Nous avons littéralement craqué pour le blazer oversize à carreaux, la combinaison en jean, tous deux à moins de 60 euros mais aussi la paire de bottines plates en cuir à 69,95 euros, le pull sans manches à 19,95 euros et chemises à col brodé pour 29,95 euros. Et voilà, vous voilà paré à affronter la baisse de température !