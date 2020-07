Zara spécial été: Une robe hyper tendance pour moins de 20 euros, tout le monde la veut !

Vous voulez mettre une robe stylée qui vous siéra à ravir cet été ? Nous avons trouvé ce qu’il vous faut. La robe parfaite n’est pas facile à trouver et l’enseigne Zara, vient tout juste de sortir une robe mi-longue à encolure droite et à fines bretelles.

Elle existe de la taille S à la taille XL et a une coupe parfaite, que toutes les morphologie pourront s’approprier, elle est très fluide et son tissus est plissé.

Niveau couleur, vous pourrez choisir entre rouge orangé, bleu turquoise et noir, elle est idéale en toutes circonstances et pour différents événements. Pour une soirée entre amis, un rendez-vous professionnel ou mêle un mariage ou encore un weekend en famille : elle est à la fois chic et décontractée.

C’est réellement le must-have du dressing d’été, cette robe longue à bretelles fines est disponible en boutique Zara et sur le site à un prix très abordable. Vous pouvez vous procurer cette tenue ultra stylée, Pour seulement 19,95€

Une tenue fluide et légère est plus pratique pour affronter les chaleurs de l’été.

Cela tombe à pic puisque cette robe est très tendance. Elles peuvent parfois être appelées « robe lingerie » et sont très souvent longues ou mi-longues et à bretelles fines.

Elegantes et décontractées, elles permettent d’être à l’aise et stylée lorsque même si la température dépasse les 25 degrés. De nombreuses influenceuses ont déjà adopté cette grande tendance pour l’été 2020.

Mais cette saison est aussi un bel hommage aux années 1970 avec des coupes larges et des nuances de camel et de beige.

Toujours d’actualité, la longueur midi cet été avec des jupes et des robes d’été qui donnent envie ! Une occasion de porter la jupe midi mais aussi avec des imprimés.

Le satin, le tweed et la popeline de coton sont les matières de l’été et de la nouvelle collection Zara, et des pièces de modes légères parfaites pour l’été.

Pour ce qui est des chaussures qui accompagneront vos tenues : les dad sandals sont de retour, une joie pour certaines même si d’autres seront déçues;.

Des verroteries parent les sandales et leur donnent une touche de fantaisie et apportent une dose de chic sur ces sandales XXL.

La chemise en popeline, avec ses manches exagérées, sera aussi de mise cet été, d’après la grande enseigne espagnole.

Que ce soit en blanc immaculé, en bleu ciel ou en imprimée.

Du côté des sacs du printemps été, l’accessoire indispensable est de nouveau le panier, absolument à avoir cette saison ! Et on retrouve aussi l’incontournable sac seau au côté d’un petit nouveau : le sac en tulle !

La collection printemps été Zara, c’est donc pas mal de nouveautés mais aussi des basiques intemporels présents à chaque saison comme la petite robe noire, qui s’empare des tendances fortes du moment.

Que ce soit avec des manches ballon ou des bretelles spaghetti, en longueur extra-courte ou maxi, en matière popeline ou satinée. Elle se décline et nous séduit d’autant plus !