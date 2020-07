Zara: sublime nouvelle collection! À prix exceptionnel, Les filles se l’arrachent !

Zara fait encore une fois sensation avec sa toute nouvelle gamme de vêtements. Les férus de shopping ne peuvent pas faire l’impasse sur les nouveautés de la grande enseigne espagnole. En effet, avec Zara vous avez accès à des produits tendances et de qualité pour des prix qui défient tout concurrence. C’est depuis toujours son crédo et cela lui permet de conserver une base solide de fans à travers le monde. Des fans qui se ruent littéralement sur la nouvelle collection que propose la marque !

Zara revient en force avec une collection immanquable

Zara est sur tout les fronts. Pour tenir le choc économique du confinement et de la crise sanitaire, elle mise sur le développement de ses ventes en ligne. Ainsi, malgré la fermeture de nombreux magasins, Zara n’est pas encore à mettre aux oubliettes. Bien au contraire, elle est capable de rebondir comme peu savent le faire. Les amateurs de shopping continuent de célébrer Zara dans le monde entier, en boutique comme sur internet. Pour l’été, des produits exceptionnels se retrouvent disponibles. Ce sont des pièces tendances qui ne vont pas vous ruiner. Mais qui sont des must have de cet été. Par exemple, ce sont des robes longues ou moins longues qui vont vous permettre d’être à la page à moindre coût. Ou encore des petits hauts superbes, pour quelques euros. Des pièces indispensables pour passer un été à la pointe de la mode sans trouer son porte-monnaie.

Zara sait depuis toujours allier l’élégance, la sobriété et les tendances actuelles. Et ce qui va plaire aux fans de Zara c’est de toujours constater qu’une telle qualité reste très abordable. Même les magasins de la marque ressemblent à des magasins de luxe. Tout est fait pour que les clients se sentent privilégiés dans les boutiques. Et la surprise est toujours bonne à la caisse des stores car l’addition reste douce. Pour suivre toutes les tendances, Zara propose également une gamme de vêtements qui ses veut respectueuse de l’environnement. En effet, vous trouverez des tenues traitées de manière écologique et faites de matières provenant d’une agriculture responsable. De quoi continuer de convaincre les fans de la marque qui auraient tendance à freiner leurs achats de vêtements pour respecter l’environnement.

L’été s’annonce chaud et Zara fait le show

Cet été, ce sont les couleurs pures qui sont à la mode. Le blanc immaculé notamment, des robes et des petits hauts cartonne. C’est la couleur de cet été car elle fera ressortit le teint hâlé de celles et ceux qui le porte. À vous ensuite de mixer les tenues pour retrouver votre style unique et inimitable. En effet, les pièces de Zara ont cela de particulier qu’elles s’adaptent à tous et toutes. Il suffira de quelques accessoires pour passer d’un look romantique à un look plus rock par exemple. Et cela en portant la même pièce de vêtement au centre de votre ensemble. La sobriété a cela de bien aussi que ce n’est pas une pièce de vêtement qui vous vole la vedette, elle vient sublimer vos formes et votre silhouette avec élégance.

Voir cette publication sur Instagram Khaki suit #zarawoman Une publication partagée par ZARA Official (@zara) le 7 Juil. 2020 à 11 :01 PDT

Zara et la crise sanitaire, une gestion irréprochable

Dans les boutiques, faites attention par contre. Depuis les réouvertures qui suivent le confinement, les magasins s’adaptent pour respecter les gestes barrières. En effet, les cabines d’essayages sont donc fermées par mesure de sécurité et l’entrée dans les stores impose de porter un masque. Pas de risques ainsi de contracter le virus qui sévit toujours dans le monde. Cependant, la durée des retour, pour le remboursement des pièces qui ne seraient finalement pas à votre taille, est étendue. Ainsi, vous pouvez vous rendre en boutique, repartir avec vos achats sans même les essayer et prendre le temps de le faire chez vous en toute sécurité. De plus, pour ceux qui n’auraient pas le courage de se rendre en boutique à cause de la pandémie, vous pouvez vous rendre sur le site internet de Zara et retrouver tous les articles et même davantage !

Zara tient tout de même a rassurer ses clients qui se rendraient en stores. Les magasins sont nettoyés régulièrement et les masques sont obligatoires. Les distances de sécurité sont respectées, ainsi que du gel hydroalcoolique distribué à l’entrée et à la sortie des boutiques. Un sens de circulation est également indiqué au sol et le nombre de personnes dans les stores est limité. Tout est fait pour garantir la sécurité des clients et redonner l’envie aux fans de Zara de revenir se faire plaisir. La grande enseigne de prêt-à-porter s’est très rapidement adapté aux conséquences de la pandémie. Et malgré les pertes dues au confinement, elle semble avoir misé sur des collections canons pour pallier le manque à gagner. Le succès de Zara ne risque pas de s’atténuer de si tôt !

Voir cette publication sur Instagram Oversized denim shirt #zarawoman Thank you @anja_rubik Une publication partagée par ZARA Official (@zara) le 12 Mai 2020 à 3 :59 PDT

Les clients de l’enseigne sont chouchoutés

Zara met les petits plats dans les grands pour conserver sa clientèle. Tout est fait pour les rassurer et les satisfaire. En effet, tout le monde va trouver son bonheur dans les nouvelles collections de la marque. L’été est l’occasion de se refaire une beauté. D’autant que le printemps nous a été enlevé par la pandémie. Autant en profiter pour rendre notre été mémorable. Se sentir bien dans sa peau après cette période difficile passe alors forcément par l’envie de renouveler sa garde-robe. Et le meilleur des conseils sera alors de penser à Zara pour le faire. Aucun risque de faire de fashion faux-pas avec ce que propose l’enseigne de prêt-à-porter. Les pièces sont toutes aussi tendances les unes que les autres. Et leur élégance pourra s’adapter à tous les styles selon les accessoires qui l’accompagneront.