Zara surprend ses fans avec sa collection unique PlayStation canons, tout le monde les veut!

Zara ne se contente pas de nous permettre de nous vêtir des dernières tendances à prix bas. Non, la grande marque espagnole innove et frappe un grand coup. Pour les fans de rétro c’est une aubaine ! Mais pas seulement ! En effet, les nouvelles paires de baskets à l’effigie de la première PlayStation sont canons ! Découvrez-les dans cet articles, ainsi que les avis, partagés mais vifs, sur cette nouveauté. Personne ne reste indifférent à cet événement proposé par Zara.

Internet fait des baskets Zara x PlayStation une véritable tendance 2020

Avec Zara c’est toujours la surprise. Les tendances se retrouvent immanquablement dans les boutiques, physiques et en ligne, de la marque de prêt-à-porter. Et elle nous propose aujourd’hui de découvrir une paire de baskets qui ne laisse personne insensible. Une superbe paire de baskets grises au style original est présente pour la modique somme de 35 euros et des poussières. Elles rappellent à la perfection la première console de salon de Sony, celle que nous avons usé jusqu’à l’os pendant nos enfances. Mais pour les plus jeunes, c’est l’opportunité de miser sur le rétro tendance. En effet, ce ne sont pas que les fans de jeux-vidéos qui vont craquer pour cette paire de chaussures inédites.

Un rêve devenu réalité

Ce qui est également à noter, c’est l’aspect limité de cette collection. Collection car Zara propose aussi un sac à dos assorti. À vous de voir si vous voulez vous parer des deux éléments de la collection, ensemble ou séparément. En tout cas, les baskets risquent de ne pas rester disponibles bien longtemps et il faudra foncer pour en avoir une paire. Car c’est un événement rare pour Zara que de s’associer ainsi à PlayStation. Certains en rêvaient, et Zara l’a fait.

Cependant, tout le monde n’est pas sous le charme de la paire de baskets. Son originalité est pourtant indéniable. Mais le côté rétro ne plaît pas à tout le monde. Alors que tout le monde n’a pas connu la première PlayStation, elle séduira tout de même plusieurs générations de fans de Zara. Aussi, certains voudront se les procurer pour la collection davantage que pour les porter. C’est alors un large panel de personnes qui se retrouvent fortement intéressées par la paire de basket de Zara et PlayStation.

Les paires de baskets PlayStation partent comme des petits pains

Pour vous procurer la paire mythique, il faudra faire vite. En effet, elle est déjà très demandée. Sur internet, il n’est en ce moment plus possible de trouver des paires au dessus du 36. Elles étaient pourtant disponibles pour des pointures allant du 27 au 41. L’enthousiasme gagne internet petit à petit. Et les internautes s’inquiètent de ne pas pouvoir trouver leurs tailles.

Non mais @ZARA, vous sortez une paire de baskets PLAYSTATION 1 mais uniquement pour les enfants jusqu’à 14ans???? A quand la version adulte svp ? 🤩🤩🤩 — Tom Freakin’ Rider #EUdubbingforKH3 🏳️‍🌈 (@tom__rider) July 22, 2020

Bon @ZARA, on peut avoir ces baskets #PlayStation en 42-43 ? 😍

Parce qu’en 41 max, mes pieds rentrent pas 😅 pic.twitter.com/9er2Gr2IZ7 — Gouaig (@gouaig) July 16, 2020

Zara répondra-t-elle à la demande de ses fans d’étendre la gamme des pointures disponibles ? Car certains sont prêts à foncer si la paire de basket PlayStation est disponible pour les plus grandes tailles. Zara marque l’été avec cette nouveauté. Les fans de PlayStation et de Zara ne font alors plus qu’un. Les geeks vont se remettre à acheter des vêtements et les fans de mode pourront apprendre que Sony prépare la sortie de sa nouvelle console de salon. Une publicité croisée idéale pour les deux enseignes en collaboration.

Un sac est également proposé par Zara

Et pour parfaire le look ou se contenter d’obtenir un des deux objets de la collection, vous pourrez également trouver le sac à dos PlayStation chez Zara. Celui-ci, pas besoin de chercher votre taille, c’est la même pour tout le monde. Mais il faut bien avouer que si vous parvenez à vous procurer les deux, vous ne passerez pas inaperçu. Les tendances gaming s’invitent donc jusque dans la mode pour une collaboration percutante. Zara réussit à miser sur les fans de jeux vidéos pour faire remonter sa côte de popularité auprès d’un public qui ne se rend pas forcément en boutique.

Zara fait un véritable carton avec cette nouvelle collection. La paire de basket PlayStation n’a pas finit de faire parler d’elle sur internet. Certains n’aiment pas son look mais d’autres attendaient l’arrivée de cette nouveauté avec impatience. De quoi créer des discussions vives sur les réseaux sociaux et permettre encore davantage à Zara et à PlayStation de faire parler de leurs entreprises. Un coup marketing plus que réussi finalement. De plus, malgré quelques détracteurs, elles ont trouvé un public enthousiaste qui espèrent que Zara va rapidement refaire du stock.

Mais c’est un NON tellement fort cette collaboration Zara x Playstation pic.twitter.com/Q9P1Y7pXXS — Anh Phan – Take It Sleazy ^^ (@AnhPhanFr) July 20, 2020

Impossible de faire l’unanimité, encore moins dans le domaine de la mode. Mais l’essentiel reste que le produit plaise à une majorité de personne. Et surtout, qu’il ne laisse personne indifférent. La paire de baskets PlayStation reste disponible chez Zara mais les pointures vont jusqu’au 36. Pour la collection ou pour porter, il ne faudra pas manquer cet événement !