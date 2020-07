Zara: Un Sac pour l’été à 29,95€ fait fureur, toutes les filles le veulent, n’attendez pas pour le découvrir!

Visiblement, la chaîne de magasins de prêt-à-porter espagnole Zara a encore décidé de frapper un grand coup. Après avoir présenté des pièces à moins de 10, de 20, et de 30 €, aujourd’hui, c’est avec un accessoire de mode qui deviendra l’indispensable de vos étés, que Zara revient avec une offre tout à fait exceptionnelle. La marque espagnole semble une fois de plus prête à offrir des pièces uniques et originales à des prix qui défient toute concurrence. Avec de telles offres, la dernière collection d’été de chez Zara est encore bien partie pour faire un véritable carton.

Parfaitement dans l’air du temps, aussi bien au niveau des couleurs, des motifs ou des tissus, les créateurs de la célèbre marque de prêt-à-porter espagnole a réussi une fois de plus à proposer à des prix complètements dingues, des pièces au top de la mode. Capable dans une même collection de mettre à la vente une ligne classique et élégante, vous pourrez également trouver dans les boutiques, les dernières tendances de cette saison en matière de vêtements, chaussures et accessoires. Ce sac à main à la pointe de la mode devrait une fois de plus convenir à toutes les femmes avec tous les styles et à tous les âges.

Un sac hyper tendance parfaitement dans l’air du temps à tout juste moins de 30 €. Inspirer du modèle Moon de chez Vanessa Bruno dont le prix avoisine les 300 €, ce luxueux accessoire deviendra vite un indispensable de votre garde-robe. Un petit sac qui se porte en bandoulière, fabriqué dans deux matières et joliment tressé, qui pourra vous donner, selon vos envies, un style à la fois décontracté et à la fois très élégant. Dans des tons noirs et beiges, ornementé d’une chaîne finement dessinée, et d’une belle couleur dorée, il sera la pièce maîtresse de cette saison estivale.

Idéal pour une journée ensoleillée lorsque vous portez un short ou une jupe, accompagné d’un t-shirt blanc avec par exemple des baskets ou une paire de sandales dans des tons dorés, ou simplement avec des baskets blanches, ou encore dans une tenue plus habillée avec une robe blanche pour un dîner aux chandelles sous les étoiles pour une soirée romantique. Idéal en toutes circonstances, ce sac à main à 29,95 euros mettra en valeur votre tenue. Simple et chic, sophistiqué sans être outrancier, un sac à petit prix dans le style des plus grands.

Une pièce que l’on retrouvera certainement encore au bras de certaines célébrités qui sont devenues au fil des années, de vrais fans de la marque de prêt-à-porter espagnole. On ne compte plus les stars qui aujourd’hui s’affichent en Zara, fières de porter des tenues, comme si elles venaient de chez un grand couturier. Avec la marque de prêt-à-porter l’une des plus tendances du marché, rien ne vous empêche aujourd’hui d’être à la pointe de la mode dans des budgets accessibles pour tous.

De la petite entreprise familiale née dans un minuscule atelier de confection en 1963 à La Corogne, la société Zara est devenu aujourd’hui l’un des leaders du marché grâce à un concept simple. S’inspirer des modèles des grandes maisons de la mode internationale, chercher les meilleures matières et les meilleurs tissus et proposer des créations à des prix à la portée de toutes les bourses. Afin de toujours suivre les tendances, Zara est devenue le leader de la fast fashion qui résulte d’une stratégie de toujours coller à ce qui se fait de mieux. C’est pour cela que l’entreprise ne reproduit pas ses pièces à l’infini, une raison supplémentaire pour foncer sur ce petit sac bicolore et tressé qui semble si intemporel.

De la reine Letizia d’Espagne, en passant par la Duchesse de Cambridge Kate Middleton, ou encore plus près de chez nous la chanteuse Jenifer, pourtant toutes trois habituées à porter des pièces issues des plus grandes maisons de haute couture, depuis quelques années tout le monde s’habille en Zara. Preuve que la marque espagnole fait les bons choix et réussi à marquer les esprits. En ces temps de crise, pourquoi payer des prix fous alors qu’il peut être au top à petit budget.

Même si suite à la crise du coronavirus la chaîne de prêt-à-porter Zara été fragilisée comme beaucoup de sociétés à travers le monde, l’entreprise dont le siège est toujours situé en Espagne est en train de concentrer ses efforts pour essayer de remonter ces derniers mois difficiles. Faisant partie du groupe Inditex qui possède aussi les marques Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius ou encore Uterque, la firme est un des véritables poids lourds de l’industrie de l’habillement, et c’est grâce à cette force qu’elle est la capacité de tirer les prix vers le bas et de proposer des articles à un prix défiant toute concurrence dans le monde entier.

Ver esta publicación en Instagram Beachwear collection @zaraman Thank you @vincent_lacrocq Una publicación compartida de ZARA Official (@zara) el 1 Jul, 2020 a las 6:49 PDT

Zara est donc devenu la référence mondiale de la mode à prix abordable et compte dans ses rangs un panel de clients très large du simple anonyme aux têtes couronnées, de l’étudiant branché aux stars internationales, du cadre dynamique aux mères de famille, de vous et moi, tout le monde s’habille chez Zara. Avec des collections enfants, hommes et femmes, Zara habille de la tête aux pieds, et prend même soin de votre intérieur avec ses boutiques Zara Home, la chaîne de magasins qui design votre intérieur avec la même philosophie : le chic à prix chocs. C’est le concept de Zara et ça marche.

Ce nouveau petit sac à main ultra tendance est encore une belle réussite de la maison ibérique qui s’apprête à connaître une fois de plus un grand succès. Alors pourquoi hésiter, à ce prix impossible de résister et pas la peine d’hésiter. Cet accessoire au top de la mode qui tire son inspiration d’une autre belle maison vous ira comme un gant et vous promet un look chic, choc et classe en toute occasion. À la plage ou à la ville, sous les rayons du soleil ou à la tombée de la nuit, ce joli petit sac sera votre incontournable accessoire de beauté pour les prochaines belles journées d’été.