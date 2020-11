Zara: Un très pull tendance fait fureur, à prix cadeau, n’attendez pas, toutes les femmes le veulent

Un adorable pull pour la saison hivernale est proposé par Zara et montre encore une fois que l’enseigne possède un grand savoir faire en terme de mode !

En 1975 c’est Amancio Ortega et Rosalia Mera qui fondent l’enseigne espagnole. La marque a aujourd’hui évolué et est une des plus convoitées dans le monde.

Jeune vendeur dans une mercerie de La Corogne entre 1953 et 1963 Amancio Ortega crée GOA, une entreprise de confection, qui devient Zara en 1975. Il est donc « à la retraite depuis 2011 » mais reste actionnaire principal de la marque Zara, devenue si populaire !

C’est le groupe Inditex qui détient la marque Zara et son fondateur Amancio Ortega figure d’ailleurs sur la liste des hommes les plus riches du monde, ce qui confirme donc le succès de Zara à travers le monde.

Aujourd’hui, Inditex regroupe 7.092 magasins Zara, Massimo Dutti, Bershka …

Quelques informations sur la marque de vêtements Zara

Les produits Zara correspondent à des vêtements milieu de gamme, ils peuvent donc attirer de nombreux acheteurs car les prix sont abordables. Mais malgré cela, les articles sont assez rares et uniques. Les gammes de vêtements mixtes sont donc désirées par toutes les catégories de population. La marque propose en général des collections avec des pièces en nombre limité.

De quel manière est conçu ce pull qui fait un tabac pour la marque Zara ?

C’est en vue de répondre à des besoins spécifiques que ce nouveau pull Zara a été conçu. Elégance et praticité sont les maîtres mots pour décrire cette pièce. Car au delà de ses qualités esthétiques, il tient aussi chaud. Il est agrémenté d’un col Claudine oversized.

Longues et volantes, ses manches sont l’une des spécificités en matière de design de cette pièce. Les mailles sont d’ailleurs écrues. L’ensemble présente un look qui mélange bien classicisme et modernité, une alliance qui fonctionne bien depuis quelques années. La marque propose aussi une broderie ton sur ton pour ce modele, ce qui apporte une touche très plaisante.

Que peut-on porter avec ce magnifique pull signé Zara ?

Des pièce de toutes sortes peuvent agrémenter un look avec ce pull, selon le contexte. Un jean, un pantalon carotte écossais, ou même une jupe en cuir … un grand choix s’ouvre à vous .

Le style parfait avec ce pull

Dans les années 1950, le col Claudine était très à la mode ! Et c’est pour la saison hivernale qu’il fait aujourd’hui son grand retour en tant que “must have”.

Tous les types de vêtements peuvent se marier avec le col Claudine. Un pantalon en cuir, un Denim, dont le style sera atténué par le pull.

Parfaire son look, avec d’autres pièces.

Côté chaussures, des escarpins peuvent faire l’affaire ou même des sneakers pour casser un peu le style trop sage de ce pull col Claudine à moins de 30 euros.

En ce qui concerner les couleurs : le bordeaux, le gris ou encore le camel et même le crème peuvent se marier convenablement avec ce pull d’hiver !