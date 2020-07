Zara une nouvelle robe d’été totalement géniale à prix dérisoire, toutes les femmes se l’arrache !

Zara la chaîne de magasins connaît des difficultés comme l’ensemble de l’industrie du prêt-à-porter et de l’habillement un petit peu partout dans le monde, Zara a décidé de se recentrer sur ses ventes en ligne. Même si de nombreuses boutiques devraient voir leurs portes closes dans les prochains mois, il s’agit peut-être d’une aubaine pour les consommateurs, tant la marque continue de proposer ses dernières créations à des prix très bas, pour le plus grand plaisir des consommateurs.

Une entreprise touchée de plein fouet par la crise de la pandémie, mais aussi par la situation économique compliquée qui dure maintenant depuis plusieurs années. Néanmoins, la société Zara semble avoir encore pas mal de ressources pour faire face à la situation.

Très active, cette saison, la marque a déjà proposé, à de nombreuses reprises, des pièces ultra tendance qui sont devenu les musts de l’été. Après des petits tops qui avaient créé l’événement avec des prix avoisinants les 10 euros, des accessoires comme des sacs qui avaient créé l’engouement, c’est cette fois-ci avec une robe ultra dans l’air du temps que la chaîne de prêt-à-porter vient compléter son offre à la portée de toutes les bourses. Alliant comme toujours des coupes parfaitement dans les tendances actuelles et des tissus de qualité, Zara sait jouer avec les matières et les couleurs pour proposer des vêtements parfaitement dans l’esprit de la mode actuelle.

Avec cette robe d’été, totalement » In « , Zara s’apprête une fois de plus à rencontrer un grand succès. La nouvelle pièce qui fera sensation cet été, issue de la dernière collection de l’été, est aujourd’hui une robe drapée au coloris jaune safran qui s’apprête à être la star de vos vacances. Une robe avec un très joli décolleté droit et de fines bretelles croisées dans le dos. Dans un joli drapé ajustable avec un nœud, un ourlet avec une fente latérale, la dernière création de chez Zara est terminée par une fermeture latérale avec un zip dissimulé dans la couture.

Une coupe et une couleur qui seront les meilleurs alliés de votre bronzage cet été pour mettre votre teint hâlé en valeur à vos retours de la plage ou de la piscine. Cette robe ultra tendance est affichée par la chaîne de prêt-à-porter espagnole au prix tout doux de 69,99 €. Sur ce dernier cliché publié par la grande enseigne, c’est le célèbre mannequin argentin Mica Arganaraz qui prend la pose dans cette dernière création des ateliers de production de Zara.

Un bureau de création avec plus de 200 designers qui n’ont pas de cesse de proposer presque 6 fois par an des créations hyper tendances à petit prix dans des stocks limités. Si comme le top model sud-américain qui s’affiche avec cette jolie robe, vous aussi vous craquer pour cette pièce hyper chic et hyper tendance, vous savez ce qu’il vous reste à faire !

Une robe qui s’associera parfaitement avec une paire de mules ou de sandales à lacets et agrémentée de quelques bijoux ethniques pour un look parfait. Une couleur qui rappelle la chaleur de l’été ou le sable brûlant sur lequel vous vous êtes étendue lors de vos séances de bronzage à la plage. Pour celles qui seraient déjà revenues de leurs vacances, la pièce à la couleur ocre continuera de mettre en valeur votre teint bruni par les rayons du soleil. Une » It dress » qui sera la valeur sûre de votre garde-robe pour les chaudes soirées d’été pour un style chic et décontracté tout en restant sensuelle dans des coloris aussi chaud que les températures extérieures.

Décidément, la chaîne de prêt-à-porter Zara n’arrête plus de proposer des créations à la pointe de la mode à des prix défiant toute concurrence. Des tendances et des styles dans des couleurs toujours du dernier cri, qui semblent continuer à ravir les fans de la marque comme les stars internationales ou les têtes couronnées qui sont devenus aujourd’hui de véritables ambassadrice de jadis, la petite marque espagnole. Des petits ateliers du nord de l’Espagne, à une présence dans le monde entier, Zara est devenu aujourd’hui l’un des acteurs majeurs du secteur et tout le monde est sous le charme des collections proposées par la grande enseigne.

Même Laetizia, la Reine d’Espagne ne cesse de s’afficher dans des créations de Zara parfois associées à des pièces de grands créateurs. Une autre célébrité du Gotha ne semble plus jurer que par la boutique espagnole puisque Kate Middleton semble être une vraie fan de la marque de prêt-à-porter. Manteaux, robes, accessoires, elle ne se refuse pas une tenue pas cher sous prétexte qu’elle vit dans un palais. Une attitude qui doit plaire à la famille royale et montrer à ses sujets qu’on peut être élégante avec un budget limité. Dans un tout autre style, c’est Emily Ratajkowski qui, elle non plus, n’hésite pas à s’afficher avec des pièces dénichées directement chez Zara ; on a pu l’apercevoir à plusieurs reprises avec des créations de la marque espagnole. On pourrait encore citer la veste en tweed de Lily Collins, les jupes plissées d’Olivia Palermo ou encore les chemisiers du top model Rosie Huntington-Whiteley qui toutes semblent régulièrement chercher les dernières tendances dans la marque à prix doux. Eva Longoria, Sarah Jessica Parker ou plus près de chez nous, la chanteuse Jennifer n’hésitent pas à porter des créations de la marque ibérique devenue au fil des années l’expression du chic toujours de bon goût à des prix respectant vos moyens.

Alors, avec cette dernière création, cette robe couleur safran au style travaillé, aux multiples petits détails, vous serez, vous aussi, la star de l’été, avec un prix qui ne devrait pas empiéter sur votre budget loisir de vos vacances ou encore de la rentrée.

Membre du groupe Inditex comme Pull and Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, Uterque, Bershka ou encore Zara Home, Zara continue de proposer des créations qui ne manqueront de trouver leur cible pour cette saison estivale. Et c’est justement le fait de faire partir d’un grand groupe, qui permet à la marque espagnole de maintenir la stratégie qui a fait son succès. S’inspirer des dernières tendances, notamment chez les grands créateurs, être très réactif et proposer des vêtements hyper tendance à des petits prix en petite série. Avec une fabrication et un centre de décision dont une grande partie des effectifs se trouvent encore sur le territoire espagnol non loin du petit atelier où tout a commencé, il y a près de 100 ans.