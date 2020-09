Zara : une vendeuse dévoile 9 secrets afin d’acheter des vêtements sans tomber dans le piège du magasin

La marque Zara est devenue en quelques années un acteur incontournable de la mode. La célèbre marque de prêt-à-porter rencontre un véritable succès. Et aujourd’hui, tout le monde s’habille chez Zara. De Monsieur à Madame tout le monde jusqu’aux plus grandes célébrités, on succombe tous à la marque espagnole. Et si Zara propose des prix défiants toute concurrence, il existe quelques astuces pour faire votre shopping de manière plus intelligente.

C’est ce qu’a dévoilé une ancienne collaboratrice de la marque. Julie a travaillé pendant de nombreuses années chez Zara. Et aujourd’hui, elle nous dévoile ses petits secrets. Il existe en effet toute une série de petits trucs ou de petits conseils à suivre qui pourraient prendre vos séances shopping encore plus intéressantes.

La première chose que Julie avoue est que très peu d’employés de la marque achètent en magasin. Le personnel de Zara préfère généralement commander en ligne. Car c’est la garantie d’avoir un vêtement neuf. Les vendeuses savent parfaitement que certaines pièces sont véritablement mises à mal par les clients. Il ne s’agit évidemment pas d’une généralité. Mais c’est l’assurance d’être la première personne à porter ce vêtement.

Une autre des astuces que nous livre Julie concerne les soldes. Lorsque vous repérez un vêtement en magasin, il est possible que le lendemain, il ait disparu. Mais en réalité, ce n’est pas qu’il est en rupture de stock ou qu’il a été vendu. C’est bien pour une tout autre raison. En effet, les vendeurs de chez Zara utilisent quelques subterfuges pour optimiser les ventes. C’est-à-dire que vers la fin des soldes, les vêtements les moins chers se retrouveront généralement au fond du magasin. Il en est de même pour les modèles où il ne reste que deux ou trois exemplaires. Les employés du magasin vont privilégier les pièces plus chères l’entrée de la surface de vente.

Généralement, quand vous entrez dans un magasin, vos yeux sont directement attirés par les mannequins. Il s’agit d’une vitrine de ce qui est disponible en magasin. Et si certains imaginent que ce sont les pièces les plus chères qui sont exposées de la sorte, ce n’est pas toujours le cas. Car le plus important pour Zara est de vendre le plus de vêtements possibles. Les pièces qui sont choisies sur les mannequins dépendent de plusieurs critères. L’un de ceux-ci se base sur des études internationales. Les équipes du marketing étudient les ventes pays par pays. Et lorsqu’un vêtement devient un best-seller en dehors de la France par exemple, celui-ci se retrouve sur un mannequin. C’est-à-dire que Zara imagine que ce qui a fonctionné dans un pays devrait marcher dans un autre. Il faut bien avouer qu’avec son implantation mondiale, il est très facile pour Zara de faire la comparaison.

Julie continue la liste de ses conseils par d’autres recommandations. Et elle détaille avec précision les différentes lignes des collections de vêtements. Selon elle, il existe quatre lignes bien différentes chez Zara : Basic, Woman, TRF et Studio.

Zara Studio semble être ce qui se fait de mieux dans l’enseigne de prêt-à-porter espagnol. Ce seraient en réalité des articles de qualités supérieures. D’ailleurs, ces vêtements ne seraient pas disponibles dans toutes les succursales. Néanmoins, elle se retrouve systématiquement sur la boutique en ligne.

TRF est réservé au sportswear . Sa cible de clientèle est plutôt les personnes plus jeunes et ceux qui aiment s’habiller de façon plus décontractée.

La jeune femme qui nous dévoile les coulisses de Zara nous invite également à parler avec les vendeurs et les vendeuses. Car il arrive régulièrement qu’on ne trouve pas ce que l’on souhaite en magasin. Par exemple impossible de trouver sa taille. En fait, le stock disponible est beaucoup plus important que ce qui se trouve en rayon. Mais en proposant moins de tailles disponibles, c’est plus de place pour proposer un plus grand choix de modèles. En effet, les surfaces de vente ne sont pas extensibles. Donc n’hésitez pas à demander conseil au personnel de Zara qui se fera un plaisir de vérifier ses stocks.

Un autre point intéressant est l’agencement du magasin. C’est-à-dire la façon dont les rayons sont organisés, et à quel endroit où se trouvent les vêtements. Généralement, il s’agit d’une réflexion de la part des équipes de marketing de Zara. C’est un moyen pour la marque d’optimiser ses ventes. On vous donne ci-dessous un petit exemple. Vous allez pouvoir retrouver sur le même mur d’étagères, les t-shirts en haut, au milieu des shorts, et tout en bas des baskets. Et comme par miracle, ces trois pièces s’accordent parfaitement. Elles se complètent à merveille. Et les coloris vont très bien ensemble. Même les matières semblent avoir été faites pour aller l’une avec l’autre. Ce positionnement est tout simplement mûrement réfléchi pour vous aider à faire votre choix et vous inciter à choisir l’ensemble des articles parfaitement coordonnés.

Quant à savoir quelle est la clé du succès de Zara, il existe quelques pistes de réflexion. La force de la marque espagnole est de toujours être tendance. Mais elle propose aussi d’être à la pointe de la mode pour un très petit budget. Zara dispose en réalité d’une très grande équipe de designers qui parcourt sans cesse le monde. À la recherche, de ce qui fera la mode de demain. Ces hommes et femmes sont très attentifs au marché. Ils n’hésitent d’ailleurs pas à s’inspirer des collections des plus grands couturiers en essayant de trouver des tissus de qualité, mais moins chers. Pour cela, Zara dispose d’une armée d’acheteurs qui voyagent aux quatre coins du monde. La force de l’enseigne est également basée sur ses nombreuses usines. Elle est encore une des rares entreprises à avoir également des ateliers sur le continent européen. Si beaucoup de vêtements sont fabriqués en Asie, Zara est extrêmement attentif au choix de ses partenaires.

Et enfin, Julie livre un dernier conseil. Et même si cela paraît évident, cette astuce est toujours bonne à rappeler. Car à moins que vous disposiez des finances nécessaires, le budget shopping peut représenter pour certaines familles des montants importants. Mais heureusement, les soldes arrivent deux fois par an, une fois en été, une fois en hiver. C’est donc une période durant laquelle, il ne faut surtout pas hésiter à faire vos séances shopping pour vous offrir les plus belles pièces à des prix tout doux .