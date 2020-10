Zara : vous pouvez personnaliser ce nouveau sac avec vos initiales pour moins de 23 euros !

Zara propose à ses clients d’affirmer leurs styles. Pour moins de 23 euros, ils peuvent désormais inscrire leurs initiales sur leurs tote bags préférés. Pourquoi pas vous ?

L’heure est à la protection de l’environnement. Les sacs plastiques ont disparu et désormais, toute « fashion victim » se doit de sortir avec un tote bag. Mais pour se démarquer dans la foule, certaines d’entre elles préfèrent les tote bag personnalisés. Zara a décidé de permettre à sa clientèle de le faire pour moins de 23 euros. Le rêve !

En feutre avec de magnifiques bretelles très fines imitation cuir, on adore ce tote bag signé Zara. Pourquoi ? Car on peut tout mettre dedans ! Sa taille XXL en fait un super fourre-tout. Vous pouvez le choisir dans deux déclinaisons de couleur : soit en écru, soit en gris chiné.

Le tote bag Zara avec vos initiales : le must de cet automne

Ce tote bag est vendu 19,95 euros auquel il faut ajouter 3 euros pour la customisation. Vous ne le trouverez pas en magasin. Pour le commander avec vos initiales, il faut passer par le site internet.

Amazon prépare un biopic sur le fondateur de Zara

Le nom d’Amancio Ortega ne vous dit peut-être rien. Pourtant, cet homme a bâti l’empire Zara. Aujourd’hui, la plateforme Amazon prépare une série de 8 épisodes sur le destin incroyable de cet homme. Fils de cheminot, Amancio Ortega figure aujourd’hui parmi les plus grandes fortunes au monde. Les experts estiment sa richesse à près de 70 milliards de dollars !

“ L’histoire d’un homme simple doté d’un talent rare”.

La productrice Mamen Quintas a expliqué aux journalistes du Figaro son projet : «Cela fait six ans que nous nous battons en tant que producteurs et en tant qu’habitants de Galice pour raconter à l’écran l’histoire d’un homme simple doté d’un talent rare», raconte-t-elle. «Je n’ai pas construit tout cela tout seul et je ne mérite pas d’être encensé, peut-on lire dans la biographie du magnat de la mode. « Je veux seulement que l’on reconnaisse mon travail et la chance que j’ai eue d’être entouré des meilleurs.»

Les fans de la marque attendent avec impatience cette série sur le «self-made-man». «Nous aimerions faire découvrir les efforts incroyables qui se cachent derrière son succès commercial, mais aussi présenter son côté humain, plus privé», a précisé dans les colonnes du Figaro Ricardo Cabonero, le directeur de Prime Video en Espagne. Affaire à suivre…