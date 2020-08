Zaz fait une annonce folle à ses fans sur les réseaux sociaux

Très rare dans les médias comme sur les réseaux sociaux, la chanteuse Zaz a fait une grande annonce à ses fans il y a quelques jours. Elle est de retour en studio pour un futur projet. Explications.

Zaz est plus à l’aise à l’étranger

Cible de certains haters sur les réseaux sociaux, Zaz avoue se sentir plus à l’aise avec un public international. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien que 83% de ses écoutes sur les plates-formes de streaming proviennent de pays étrangers : “C’est plus facile pour moi de faire des concerts à l’étranger. Je ne réfléchis pas (…) Il n’y a pas le mental qui vient interférer, je suis plus libre, je ne réfléchis pas à l’étranger alors qu’à Paris j’ai une pression, il y a un truc de jugement” regrette notamment la chanteuse.

Zaz va encore plus loin en indiquant qu’en France tout le monde l’avait mis dans une case, et qu’elle avait du mal à sortir : “En France, j’ai l’impression qu’on m’a mise dans une case. Mon image a du mal à évoluer. Ça ne me blesse pas mais je me dis que c’est dommage. C’est comme ça, je n’y peux rien“. Finalement la chanteuse est fière de défendre la langue française dans le monde entier : “Je remplis plus à l’étranger ! Je suis populaire, les gens ont compris que j’étais comme eux, il n’y a pas ce truc de starification. Plus je reviens dans les pays, plus la relation devient forte. Il y a un amour de la langue française à l’étranger qui est extraordinaire, qui est romantique”.

Elle est de retour en studio pour un nouveau projet

Bonne nouvelle pour les fans de la chanteuse, Zaz sera bientôt de retour pour un nouvel album. En effet, cette dernière a fait une apparition sur les réseaux sociaux pour faire la surprise à ses admirateurs. Ce mercredi 19 août, la chanteuse a dévoilé une série de photos où on peut apercevoir : micros et partitions, piano, batterie, violoncelle et table de mixage. Une façon de dire qu’elle est de retour en studio : Après plusieurs mois d’introspection, de réflexion sur moi, sur le monde qui m’entoure et la situation inédite que nous vivons, je me remets doucement sur le chemin de la création“, écrit ainsi la jeune femme en légende de ses photos.

A la fin de sa légende, Zaz a écrit : “Douceur et bienveillance à nous tous”. Des mots qui ravissent ses nombreux fans sur Instagram : “J’ai hâte de découvrir ta nouvelle création!”, “Wah trop génial !! (…) ! J’ai si hâte de te retrouver !”, “Quelle merveilleuse nouvelle!” peut-on lire dans les commentaires. Mais un peu de patience, si la chanteuse est de retour en studio, il va falloir encore attendre un peu avant de découvrir son nouveau projet. Affaire à suivre….