Zette « 12 coups de midi » bouleversée à cause de la “question coquine” le plateau en ébullition !

Ce n’est pas la première fois que Jean-Luc Reichmann et Zette fait une allusion coquine à un candidat, la semaine dernière, il s’est de retrouvé à mettre en difficulté une candidate : Caroline, la maîtresse de midi, qui était pourtant brillante.

La jeune femme enchaîne les victoires, elle en accumule d’ailleurs désormais treize et son entourage semble aussi cultivé que la jeune femme, comme a pu le découvrir l’animateur.

Caroline a obtenu son baccalauréat scientifique avec une mention très bien, comme le répète sans cesse Jean-Luc Reichmann.

Elle n’a donc pas eu de mal à atteindre sa cagnotte de 42 250 euros.

Et tout comme Paul, champion aussi, la jeune fille n’a pas pu échapper à la gêne occasionnée par certaines questions, notamment la « question coquine ».

Le thème : le critère le plus déterminant pour un s*xe masculin idéal ! Tout le plateau était alors dans l’embarras y compris Zette, la voix off de l’émission.

Jean-Luc Reichmann « mal à l’aise »

« Selon les femmes, après l’apparence générale, quel est le critère le plus déterminant pour le pénis idéal ? ». A lancé le présentateur.

Mais il l’a posée très rapidement en soufflant de soulagement une fois fait. La candidate, adversaire du jour de Caroline, avait de son côté fait le chois de répondre « le poil »

Ayant répondu « l’autre », mais l’animateur de TF1 s‘est empressé de lui demander ce qu’elle mettait derrière « l’autre », ce qui n’était pas très clair.

« Non je vais pas oser ! », a-t-elle répondu d’abord. Mais Jean-Luc Reichmann « embêté », a tout de même tenu à faire un « sondage féminin » sur le plateau composé de trois femmes et de leurs amies en visioconférence. « Le proverbe dit qu’il n’y a pas que la taille qui compte mais souvent c’est quand même un petit critère. » Il a donc régi à cette réponse par un fou rire !

La mythique co-présentatrice de l’émission, Zette, a lancé « C’est mon tour ? », en ricanant plutôt gênée, lorsqu’il fallait expliquer que la réponse était « le poil ». « Non parce que justement je comptais aller faire une course », a-t-elle poursuivi, tout le monde s’est alors mis à rire et surtout le présentateur avec qui ils entretiennent une belle complicité.