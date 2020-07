Zette (12 coups de midi) dévoile une anecdote dégoûtante et très sale, les fans sont choqués

Douze Coups de Midi: Comment stopper les pointes sèches et avoir des cheveux brillants sans produit miracle ? Zette a donné sa solution dans les Douze Coups de Midi. Zette est la voix-off de l’émission de Jean-Luc Reichman, c’est elle qui parle aux candidats lors des questions, lorsqu’ils ont par exemple besoin d’indications.

Une cure de sébum écoeurante

Son dernier conseil beauté est une astuce de grand-mère qui peut paraître au premier abord très sale. Pour mieux nourrir les cheveux jusqu’aux pointes, il s’agit tout simplement…. de ne pas se laver les cheveux pendant un mois ! Cela permettrait au sébum, la sécrétion grasse du cuir chevelu, de s’infiltrer jusqu’au bout des cheveux qui ont tendance à se dessécher avec le temps. Une huile naturelle et gratuite, trop beau pour être vrai ? Est-ce que cela marche vraiment ?

Ses filles adeptes pendant le confinement

Zette a confié que ses deux filles, Cosima et Céleste, ont suivi ce soin pendant le confinement. Elles ne voyaient personne et pouvaient donc se permettre d’avoir les cheveux gras et sales. Non seulement la cure de sébum permettrait de soigner les pointes sèches, mais elle apporterait beaucoup plus de volume et de brillance à toute la chevelure. Cosima et Céleste n’ont donc pas hésité à tenter l’expérience. Seulement voilà, aucun résultat n’a été remarqué par les deux filles de Zette. Si leurs cheveux sont devenus extrêmement gras, les pointes elles, sont restées extrêmement sèches. Aucun intérêt donc d’après Zette, de son vrai nom Isabelle Benhadj.

Zette fait pleurer un candidat

Zette ne fait pas que balancer des anecdotes sales. Elle sait aussi émouvoir certains joueurs de l’émission, et pas n’importe lesquels. Eric est le plus grand participant des Douze Coups de Midi avec un record de 199 participations et 921.000 euros de gain. Cette performance est incroyable quand on sait que cette émission existe depuis 2010 et qu’elle est diffusée quotidiennement. Ce jeu télévisé est adapté d’une version originale en Argentine, El Legado. Le grand champion Eric avoue quand même être déçu de ne pas avoir atteint les 200 participations mais l’expérience fût incroyable pour lui et il prévoit déjà de lancer sa propre émission. Et avec tout l’argent qu’il a gagné, Eric voudrait acheter une nouvelle maison et voyager.

Un adieu émouvant

Lors de sa 199ème émission, Eric, qui est originaire de Bretagne, est battu par un autre candidat, Colas. Ce concurrent l’élimine de l’émission et Eric reçoit son chèque. Clou du spectacle, c’est à ce moment-là que Zette lui rend hommage. Elle lui fait un très beau discours ainsi qu’une chanson rien que pour lui : “Près de 200 émissions, ça s’appelle un héro de la maison. On le regrette déjà, c’était la gentillesse. Eric, tu vas nous manquer, on n’a pas fini de t’aimer !” dit-elle. Eric, très attaché à cette émission, a fondu en larmes.