Zette “Les 12 Coups de midi”: fait un hommage poignant à Caroline (VIDEO) notre ancienne championne !

Zette: Éliminée depuis ce mardi 25 août du célèbre jeu Les douze coups de Midi, Caroline était présente sur le plateau dès le lendemain afin de récupérer son chèque d’un montant supérieur à 185 000 euros. Un très joli gain pour la jeune ingénieure qui fêtera ses 27 ans au début du mois de septembre prochain et qui était aussi très émue par l’hommage rendu par Zette, la voix off des Douze coups de midi dont personne ne connaît réellement le visage. Zette a l’habitude de mettre à l’honneur les Maîtres de midi qui ont quitté le jeu, en leur faisant un dernier petit cadeau. Cette fois-ci, c’était grâce à un très joli texte sur l’air d’Une belle histoire ” de Michel Fugain, que la voix off avait décidé de dire au revoir à Caroline qui avait été battue la veille.

Un joli moment rempli d’émotions qui a visiblement fait plaisir à la jeune femme originaire de Rouen : ” Je ne me pensais pas capable d’autant de résistance, physique et mentale. Enchaîner les tournages, c’est difficile. Il faut rester concentré et souriante. Ne rien lâcher, c’est quelque chose qui s’est également encore un peu plus révélé en moi. Je me suis surpassée. Notamment sur des émissions dans lesquelles quelques candidats m’ont fait repousser les limites. Et ça m’a donné confiance en moi. Je n’ai pas l’habitude d’être dans la lumière “.

Caroline avait également décidé de féliciter Justine, sa remplaçante, le jour de sa défaite, en reconnaissant la force de son adversaire qui malheureusement n’aura fait qu’un très court passage dans Les 12 coups de midi. En effet, celle qui avait réussi l’exploit de détrôner Caroline de son titre de championne après 38 victoires, a été éliminée dès le lendemain par Florian lors du ” coup fatal “. La championne d’un jour repart néanmoins avec 10 000 euros de gains et laisse donc la place à un nouveau maître de midi. Du côté de Jean-Luc Reichmann, ce fut donc des émissions pleines de rebondissements que le célèbre animateur venait de vivre cette semaine. Une semaine très riche en émotions fortes pour l’animateur qui semblait s’être réellement attaché à Caroline présente depuis le mois de juillet dans Les douze coups de midi. Au vu de l’hommage qu’elle lui a témoigné, la célèbre voix-off paraissait elle aussi également attristée par le départ de la jeune ingénieure de 26 ans. Présente presque le début de l’émission, Zette, c’est un peu l’ange gardien des candidats qui sans se mettre en avant, arrive à mettre les maîtres de midi dans la lumière.

Arrivée quelques mois après le lancement du jeu sur TF1, Zette est devenue au fil des années un personnage important du jeu récoltant la plus grosse endurance quotidienne sur les chaînes de télévision françaises tous les midis. De son vrai nom, Isabelle Benajhd, Zette côtoie Jean-Luc Reichmann depuis de très nombreuses années. Ils travaillaient déjà ensemble sur Fun Radio dans le milieu des années 1980 et s’étaient retrouvés une vingtaine d’années plus tard sur TF1 lorsque le mari de Nathalie Lecoultre cherchait une voix pour interpréter ce personnage si important des Douze coups de midi.

Un emploi que Jean-Luc Reichmann connaît particulièrement bien, pour lui aussi, avoir été durant de très nombreuses années célèbre pour sa voix. Que ce soit dans les Z’amours ou dans les Guignols de l’info sur Canal+ dans les grandes années de la chaîne, Jean-Luc Reichmann s’est d’abord fait connaître grâce à son timbre de voix particulier, avant que les téléspectateurs ne puissent découvrir son visage quelques années plus tard. Si aujourd’hui le père de 6 enfants est devenu au fil du temps l’un des animateurs préférés des Français et une figure emblématique du paysage audiovisuel de l’Hexagone, il avait commencé sa carrière dans l’ombre comme son amie Zette à qui il semble être toujours très fidèle. Car depuis plus de 20 ans, Jean-Luc Reichmann semble avoir réellement formé une vraie famille que ce soit dans sa vie privée, ou dans ses activités professionnelles. Il faut reconnaître que l’animateur de 53 ans aime être entouré de gens qu’il connaît particulièrement bien et avec lesquels il a réellement tissé des liens profonds.

Il semblerait bien que ce soit le cas pour Zette avec laquelle il travaille donc depuis près de 10 ans sur TF1. Un duo qui a réussi à enchanter quotidiennement plusieurs millions de téléspectateurs de belle manière, en étant capable de se réinventer sans jamais lasser le public toujours au rendez-vous des 12 coups de midi depuis toutes ces années. Si Jean-Luc Reichmann s’était déjà rendu dans les coulisses de l’émission pour faire découvrir Zette au public, il a quelque temps, celle-ci était apparue de dos, et les traits de son visage n’avaient alors pas été découverts par les téléspectateurs, mais depuis, le visage d’Isabelle Marie-Thérèse Yvette Benajhd a été dévoilée dans la presse notamment par Voici dans l’un de ses numéros.

Passionnée de théâtre, la femme de 59 ans a déjà une très longue carrière dans la télévision derrière elle. C’est d’abord en radio qu’elle a commencé sa carrière. Zette a rapidement collaboré avec TF1 notamment pour le service des bandes-annonces. Elle deviendra également par la suite la voix off du Juste prix présenté par Philippe Risoli ou encore celle de Défense d’entrer. C’est aussi sa voix que vous pouvez entendre dans Secrets d’histoire, l’émission de Stéphane Bern. C’est finalement en 2011, que Jean-Luc Reichmann fera appel à son amie pour collaborer avec lui sur Les douze coups de midi. Les deux comparses sont d’ailleurs très proches dans la vie et ne manquent pas une occasion de se retrouver en dehors des plateaux de télévision. Zette est donc beaucoup plus qu’une voix pour le célèbre présentateur, elle est surtout quelqu’un sur qui il peut compter en toute circonstance.

Une voix off qui aura pris de plus en plus de place au cours des années et qui marque le rythme des arrivées et des départs des candidats les plus emblématiques du jeu, avec des messages qui sont restés très célèbres. Les téléspectateurs se rappellent tous, du jour au l’immense champion Éric été battu après 199 victoires. Un moment d’émotion devenu culte, lorsque Zette avait préparé une petite chanson pour le grand Maître de midi comme elle l’a fait il y a quelques jours pour Caroline. ” Nous regrettons déjà l’humilité, la gentillesse, les déductions fatales et le savoir abyssal. Éric, vous allez nous manquer, on n’a pas fini de vous aimer !!! ” chantait la célèbre voix off des Douze coups de midi, en hommage au Breton d’origine qui quittait définitivement l’émission qui l’avait rendu célèbre. Preuve une fois de plus, que Zette n’est pas seulement une voix, mais aussi un grand cœur.