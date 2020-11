Zette, Les 12 coups de midi : la très belle déclaration de Jean-Luc Reichmann

Dans une récente interview, Jean-Luc Reichmann a fait part de son véritable attachement à une femme. Pourtant, il ne s’agit pas de Nathalie Lecoultre, son épouse. Le célèbre animateur de TF1 ne parle pas non plus de sa très chère maman. Mais bien d’une autre femme qui l’accompagne depuis plusieurs années. Cette fois-ci, Jean-Luc Reichmann a voulu rendre hommage à Zette, la voix off des 12 coups de midi !

Jean-Luc Reichmann et Zette, les 12 coups de midi, une amitié de plus de 20 ans

Zette, beaucoup plus qu’une collègue

Toujours considéré comme l’un des animateurs préférés des Français, Jean-Luc Reichmann cartonne tous les jours sur TF1. Depuis plus de deux décennies son succès ne s’est jamais démenti. Chaque jour, plusieurs millions de téléspectateurs sont fidèles à son émission. D’ailleurs pour le présentateur, les équipes de son programme culte sont une vraie famille pour lui. Dans un entretien accordé à Télé Loisirs, le papa de 6 enfants se confie sur sa carrière. Durant toutes ces saisons, il a croisé beaucoup de personnes qui comptent encore aujourd’hui pour lui. Parmi celles-ci, il y a Zette, la voix off des 12 coups de midi !

Mais qui est cette femme dont on ne voit jamais le visage ? Déjà 20 ans que Zette des 12 coups de midi travaille avec Jean-Luc Reichmann. D’ailleurs, ce duo enchante quotidiennement les téléspectateurs. Avant de rejoindre Les 12 coups de midi, cette comédienne de 59 ans a été la voix off du Juste Prix avec Philippe Risoli ou encore de Défense d’Entrer. En outre, elle a également collaboré avec Stéphane Bern dans Secrets d’Histoire. Mais lorsque Jean-Luc Reichmann crée Les 12 coups de midi, il cherche une voix pour l’émission. Quoi de plus normal que de se tourner vers celle avec qui il a travaillé à la radio. Depuis, ils ne se sont jamais quittés.

Une fidélité indéfectible

Interrogé pour le supplément magazine 100 % programme TV, Jean-Luc Reichmann parle de celle qui partage son quotidien sur TF1. ” C’est une amie depuis très longtemps, on faisait de la radio ensemble, j’ai tendance à être fidèle. C’est quelqu’un que j’aime énormément parce qu’elle est pétillante et imprévisible. On est complémentaires et on s’amuse à se surprendre l’un l’autre “.

De toute évidence, Jean-Luc Reichmann a trouvé avec Zette des 12 coups de midi une partenaire de choix. Visiblement, sur la même longueur d’onde, l’humour est aussi l’un de leurs points communs.” Il nous arrive souvent de rire tous les deux, sans avoir à se dire quoi que ce soit parce qu’on se comprend d’un regard et nos fous rires entraînent le public et les candidats, alors qu’avec Zette, on est dans notre bulle “.

Si sa complice de toujours lui apporte du bonheur, Jean-Luc Reichmann a quand même un manque énorme. Celui de ne plus pouvoir accueillir du public dans son émission. Depuis de nombreuses semaines maintenant les tournages des 12 coups de midi se réalisent sans assistance.” Ça me manque énormément ! On est deux fois plus précautionneux que les autres émissions, puisqu’on a plus de public depuis le mois de mai. C’est vrai que de temps en temps, on sent le vide, mais du coup on a trouvé des moyens pour aller à l’essentiel “.

Donc Jean-Luc Reichmann se sent parfois un peu seul sur le plateau. Par contre, il sait qu’en coulisses, il peut compter sur quelqu’un. Même si elle n’est pas à ses côtés, Zette des 12 coups de midi reste d’un grand secours pour le présentateur. C’est pourquoi aujourd’hui, il lui fait une véritable déclaration d’amitié. En définitive, Jean-Luc Reichmann n’espère qu’un seul changement : retrouver son public. Mais bien évidemment, avec Zette à ses côtés !