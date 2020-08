Zinedine Zidane : Enzo, son fils de 25 ans, va bientôt se marier, avec une femme sublime !

Zinedine Zidane est certainement un des footballeurs le plus connu de la planète. Dans le sens où même les personnes qui ne sont pas amatrices du ballon rond, connaissent parfaitement qui il est. Ce que ses fans savent également, c’est qu’il est mariée à celle qu’il aime depuis toujours. Mieux encore, ils ont ensemble quatre merveilleux enfants. Des garçons qui suivent les traces de leurs pères. Donc, qui partagent sa passion pour le football. Et bien une bonne nouvelle vient de tomber pour la famille de Zinedine Zidane. Le fils aîné du champion vient de demander la main de sa petite amie. Découvrez les images émouvantes du couple.

Zinedine Zidane se réjouit de voir ceux qu’il aime s’épanouir

Zinedine Zidane épouse Véronique Lentisco-Fernandez en 1994. Et dès l’année suivante, ils deviennent les parents de Enzo. Suivront de près Théo, Luca et Elyaz. C’est l’amour qui prédomine dans cette jolie famille. Et elle va pouvoir célébrer encore une fois ce qui les unit grâce à la nouvelle qui vient d’arriver. Enzo, le fils aîné de Zinedine Zidane, demande à sa petite amie de l’épouser. Karen Goncelves dit oui et fait de lui un des plus heureux des hommes.

Voir cette publication sur Instagram Para siempre 💍 Te amo K❤️ Une publication partagée par Enzo Zidane (@enzo) le 22 Août 2020 à 12 :36 PDT

La bague de fiançailles du couple est tout simplement sublime. Rien ne dénote dans les images touchantes de ce couple. Zinedine Zidane et son épouse peuvent être très fiers. Portés par les félicitations des internautes, les amoureux sont sur un petit nuage. Les enfants de Zinedine Zidane grandissent à merveille et n’en finissent pas d’impressionner la toile. En effet, Enzo, Théo et Luca ont tous les trois une grandes carrière dans le football qui les attend. Pour Elyaz, qui est né en 2005, passs de doutes que pour lui aussi une place est toute prête pour lui dans un club prestigieux. Si toutefois il suit lui aussi le chemin de son père et de ses frères.

Voir cette publication sur Instagram Happy Birthday mon Enzinio ❤🙌 Une publication partagée par zidane (@zidane) le 24 Mars 2020 à 2 :48 PDT

Un mariage de prévu pour Enzo

Pour revenir à la grande nouvelle, il faut savoir que le fils aîné de Zinedine Zidane et Karen Goncalves se fréquent depuis longtemps. Et il suffira de parcourir le compte Instagram d’Enzo pour s’en rendre compte. De plus, Zinedine Zidane ne peut pas douter une seule seconde de l’amour qui les unit. En effet, son fils ne cesse de partager des photos superbes dans lesquelles il déclare sa flamme à celle qu’il aime.

Voir cette publication sur Instagram Te amo mas que nada 🚀✨❤️ Une publication partagée par Enzo Zidane (@enzo) le 7 Juin 2020 à 1 :31 PDT

Il en nous reste plus qu’à souhaiter beaucoup de bonheur au jeunes fiancés. Et avec un père comme Zinedine Zidane, Enzo risque d’organiser un mariage qui restera dans les mémoires. En effet, le monde du football tout entier se réjouit de la nouvelle et les internautes, supporters ou non, se joignent aux félicitations.