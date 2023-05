Quel budget prévoir pour un bon casque de moto ?

En tant que motard, il est important de ne pas lésiner sur la qualité de votre casque et d’opter pour un modèle fiable et confortable. Cependant, le budget à consacrer peut varier considérablement en fonction du niveau de protection souhaité, du design, de la marque et de la technologie embarquée. Ainsi, il est possible de trouver des casques de moto à partir de 50 €, tandis que d’autres peuvent coûter jusqu’à plusieurs centaines d’euros. Quel budget faut-il donc prévoir pour l’achat d’un bon accessoire pour la conduite de votre deux-roues ?

Le coût du casque dépend de la marque choisie

Lorsqu’il s’agit de choisir un casque de moto, plusieurs facteurs sont à prendre en compte, notamment la marque. En effet, ce critère peut avoir une incidence significative sur le coût du casque, ainsi que sur sa qualité et sa sécurité. Les marques les plus connues sont souvent les plus chères, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’elles sont les meilleures. Pour faire de bonnes affaires, choisissez un casque Shark Evo ES, connu pour être un équipement de moto avec un excellent rapport qualité-prix. Les marques haut de gamme proposent généralement des casques dotés de caractéristiques avancées, qui offrent une protection et un confort supérieurs.

Cependant, la qualité n’est pas toujours proportionnelle au prix. D’autre part, il vous faut tenir compte de la réputation de la marque lors de l’achat. Les enseignes bien établies ont une longue histoire de production de casques de qualité, ce qui peut être un gage de sécurité et de fiabilité. Cela ne signifie pas que celles qui sont moins connues ne produisent pas de bons casques. Nous vous recommandons donc de faire des recherches et de consulter les critiques d’autres clients pour déterminer si une marque moins connue est digne de confiance.

La qualité des matériaux joue sur le budget à consacrer

Les casques de moto sont conçus pour protéger la tête et le visage du conducteur en cas d’accident. La qualité des matériaux utilisés peut alors avoir un impact significatif sur la sécurité. Les coques du casque sont généralement fabriquées à partir de matériaux tels que le polycarbonate, la fibre de verre, le carbone ou le Kevlar. Les casques en polycarbonate sont habituellement les moins chers et les plus légers. Ils sont également résistants aux chocs et offrent une protection de base en cas d’accident.

Néanmoins, ils peuvent ne pas être aussi résistants aux rayures ou aux impacts que les casques fabriqués à partir d’autres matériaux. Les casques en fibre de verre sont de leur côté plus résistants que ceux en polycarbonate et offrent une protection supérieure en cas d’accident. Ils sont par ailleurs plus légers que les casques en acier et plus résistants aux rayures et aux impacts. Cependant, ils sont souvent plus chers que les modèles en polycarbonate.

De plus, les casques en carbone sont les plus légers et les plus résistants aux impacts. En raison de leur complexité de fabrication et de leur résistance supérieure, ils sont plus chers que les modèles en fibre de verre. Ils offrent toutefois une protection exceptionnelle et sont généralement préférés par les coureurs professionnels ou les pilotes de moto de course. Pour ce qui est des casques en Kevlar, ils sont fabriqués à partir de fibres synthétiques très résistantes et sont utilisés par les militaires ou les pilotes de courses extrêmes. Outre la coque du casque, la qualité des autres matériaux utilisés peut également affecter le prix. Par exemple, les modèles avec des garnitures en cuir ou en daim seront plus chers que les casques avec des garnitures en tissu.

Le type de casque choisi influence le coût

En général, les casques de moto sont classés en trois catégories principales : les casques intégraux, ceux modulables et les casques ouverts. Les casques intégraux sont considérés comme offrant le plus haut niveau de protection, car ils couvrent entièrement la tête et le visage. Ils sont par ailleurs connus pour être les plus confortables et offrent une meilleure aérodynamique. Cependant, en raison de leur construction complexe et de leur niveau de protection élevé, ils ont tendance à être les plus chers, avec des prix allant de 100 à plus de 1 000 €.

Les casques modulables, aussi appelés casques convertibles, sont une option populaire pour les motards qui recherchent la polyvalence d’un casque intégral et la commodité d’un casque ouvert. Ils ont une mentonnière qui peut être relevée pour permettre une meilleure ventilation. Leur prix varie généralement de 150 à 700 €. Les casques ouverts, également appelés casques jet, ne couvrent que la partie supérieure de la tête et n’ont pas de mentonnière. Ils offrent une ventilation maximale et une sensation de liberté, mais sont considérés comme offrant le plus bas niveau de protection. Ils sont souvent moins chers, avec des prix allant de 50 à 300 € environ.