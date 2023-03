Stéphane Plaza annonce officiellement partir aux USA : pourquoi va-t-il quitter la France ?

Un changement frappant dans le domaine professionnel

L’animateur préféré des français va entamer une carrière aux USA et c’est par les réseaux sociaux que nous découvrons cette information.

Effectivement, Stéphane Plaza a été sélectionné par un réalisateur américain pour apparaître dans un film en y tenant un rôle important. L’époque des émissions de télévision et des petits téléfilms français auxquels l’acteur et agent immobilier participait semble bien loin.

C’est donc en Amérique que l’acteur poursuivra son métier en tant que professionnel. Et comme il le dit lui-même, il s’agirait d’une grosse production.

Stéphane Plaza, distille à ceux qui veulent en savoir plus sur cette belle aventure :

« Hugh Jackman ? Leonardo di Caprio ? Ou ce requin serait-il vraiment l’indice ? Non je ne vais pas jouer dans le remake des dents de la mer car sous ses apparences ce requin en est-il vraiment un ? Peut-être est-ce un XMen tout droit sorti de la série des films Marvel.. ? Où est-ce un requin gentil tout droit sorti d’un Disney ? Méfiez-vous des apparences, elles peuvent être trompeuses. »

Le facétieux animateur de M6 est connu pour garder le mystère lorsqu’il annonce ses projets. Il écrit : « Je laisse votre imagination vagabonder dans les eaux troubles » « D’autres indices viendront plus tard ».

La réaction des proches du célèbre agent immobilier comme des internautes ne devrait pas tarder, vu l’ampleur de l’annonce !

Un avenir aux USA qui s’annonce

On s’en doute, il est impossible de tourner un film depuis l’autre côté de l’Atlantique et encore moins une production d’envergure sans se rendre aux Etats-Unis.

Il n’est pas difficile de deviner que Stéphane Plaza va quitter la France pour une durée non précisée. L’american dream, auquel tant de Français souhaitent accéder, est désormais une réalité concrète pour Stéphane Plaza.

L’’animateur semble désormais vivre aux États-Unis, et c’est depuis ce pays qu’il rédige son post Instagram pour informer ses followers de sa nouvelle vie aux USA.

Il a déjà posté des photos et des vidéos lorsqu’il profitait des eaux claires des Caraïbes en début d’année. Était-ce déjà un signe annonciateur de l’info qu’il vient de nous donner ?

Que va devenir son réseau d’agences immobilières basé en France ? Et quid du tournage de ses émissions télévisées sur M6 ? Pour l’instant, il n’y a pas d’information à ce sujet sur son avenir en France.

Ce qu’on sait en revanche c’est que l’animateur vient de terminer la tournée de son spectacle de 75 dates. Il sera donc désormais plus libre pour ses nouveaux projets outre-atlantique !

Ce qui est certain c’est que notre Stéphane national prépare ses followers en publiant ce teasing sur ses réseaux sociaux. Il a d’ores et déjà annoncé sa participation à la production d’un film important et a promis de donner plus de détails dans un avenir proche. On a hâte d’en savoir plus dans les jours à venir !