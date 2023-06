Soin pour la peau : pourquoi inclure des sérums visage dans sa routine ?

Notre peau est précieuse, nous devons en prendre soin tous les jours pour préserver son apparence et sa santé. Pour cela, pas de raccourci : il faut avoir une routine de soins pour la peau bien rodée. Les produits à intégrer dans cette routine sont nombreux, et ce n’est pas évident de savoir lesquels sont les plus adaptés à nos besoins. Cependant, l’utilisation de sérum visage est vivement recommandée. On vous explique pourquoi dans cet article.

Les différents types de sérums pour le visage

Il existe différents types de sérums pour le visage, chacun répondant à des besoins spécifiques. Ce type de produit contient des ingrédients actifs qui sont bénéfiques pour la peau. Bien entendu, le sérum visage peut avoir plusieurs vertus. C’est le cas du ​Concentré préparateur énergisant de Nuxe. Dans le même registre, il y a aussi le sérum nutri-revitalisant Nuxuriance Gold.

Les sérums visage plus connus sont :

Le sérum hydratant : Ce sérum est conçu pour hydrater en profondeur la peau. Il contient généralement de l’acide hyaluronique ou de la glycérine.

Le sérum anti-âge : Ce type de produit contient des ingrédients actifs tels que des antioxydants, de la vitamine C, de la vitamine E ou du rétinol. Le sérum anti-âge est conçu pour aider à réduire l’apparence des rides, des ridules et autres signes de vieillissement.

Le sérum éclaircissant : Ce sérum contient souvent de la vitamine C ou de l’acide kojique, des composants qui aident à réduire l’apparence des taches brunes et des taches de vieillesse. Le sérum éclaircissant aide également à uniformiser le teint.

Le sérum apaisant : le sérum apaisant contient souvent de l’aloès ou de la camomille, des composants essentiels pour les peaux sensibles ou sujettes aux rougeurs.

Le sérum purifiant : Ce sérum contient généralement de l’acide salicylique ou de l’acide glycolique pour aider à désobstruer les pores et réduire l’apparence d’acné et des imperfections.

Les étapes pour une routine de soins visage efficace

La peau de votre visage a besoin de soins réguliers afin de traiter et prévenir les boutons, les rides, et autres imperfections. Il existe 3 étapes nécessaires pour établir une routine de soins visage efficace : le nettoyage, l’hydratation, et la protection solaire.

Le nettoyage

La première étape est le nettoyage de la peau. Elle permet de retirer la saleté, le maquillage et les impuretés. Plus précisément, le nettoyage prépare la peau à l’absorption des autres produits de soins, tels que les sérums visages et les hydratants.

L’hydratation

La deuxième étape est l’hydratation de la peau. Cette étape est essentielle afin de prévenir la déshydratation. Une peau déshydratée est terne, sèche et ridée. Au contraire, une peau bien hydratée paraît plus lumineuse et plus saine, ce qui peut avoir un impact positif sur l’estime de soi.

La protection solaire

La troisième étape est la protection solaire. La protection solaire a pour but de conserver la peau contre les rayons UV nocifs du soleil. Ceux-ci peuvent causer de nombreux dommages, tels que des rides et des taches brunes. Les UV augmentent également le risque de cancer cutané.