Les ordinateurs portables sont de plus en plus populaires auprès des consommateurs et des entreprises. Ils sont pratiques et permettent d’accéder à Internet et aux applications n’importe où. Les fabricants proposent des modèles de plus en plus fins et légers, avec des performances toujours plus élevées. Voici le top 3 des PC portables les plus performants du moment.

Lenovo 14 pouces

Avantages

Le Lenovo 14 pouces est un PC portable élégant et performant. Il est doté d’un processeur Intel Core i7 de 8e génération, d’une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti et d’un écran Full HD IPS de 14 pouces. Ce PC portable est également équipé d’un lecteur de cartes SD, d’un port HDMI, d’un port USB 3.0 et d’un port Ethernet. En outre, il est compatible avec les ordinateurs portables de la gamme Lenovo ThinkPad.

Inconvénients

Le Lenovo 14 pouces est un PC portable assez cher. De plus, il n’est pas doté de la technologie Thunderbolt 3.

Dell 15 pouces

Dell 15 pouces est un des ordinateurs portables les plus performants sur le marché. Il a été conçu avec une attention particulière aux détails et offre une expérience utilisateur exceptionnelle. Il est équipé d’un processeur Intel Core i7 de 8e génération, d’une carte graphique Nvidia GTX 1050 Ti et d’un écran Full HD de 15 pouces. Il est également doté d’un clavier rétroéclairé et d’un trackpad tactile. Dell 15 pouces est le PC portable idéal pour les joueurs et les professionnels exigeants.

Acer 17 pouces

Le PC portable Acer 17 pouces fait partie des ordinateurs portables les plus performants du marché. Il offre une excellente qualité d’image et de son, ainsi qu’une puissance de traitement impressionnante. En outre, il est équipé d’un écran tactile et d’un lecteur de cartes SD, ce qui le rend encore plus polyvalent. L’Acer 17 pouces est équipé d’un processeur Intel Core i7 de 8e génération, de 16 Go de RAM et d’un disque dur de 1 To. Il est également doté d’une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1050 Ti. Ces composants le rendent capable de gérer des tâches exigeantes, telles que le montage vidéo ou le rendu 3D. En outre, il est doté d’une webcam HD et d’un microphone intégré. Ces fonctionnalités le rendent idéal pour les vidéoconférences et les appels Skype. De plus, l’ordinateur portable est équipé d’un port USB 3.0 et d’un port HDMI. Ces ports vous permettent de connecter facilement l’ordinateur portable à d’autres périphériques, tels que des moniteurs ou des projecteurs. En conclusion, l’Acer 17 pouces est un excellent ordinateur portable, qui offre une puissance de traitement impressionnante, une excellente qualité d’image et de son, ainsi qu’une grande polyvalence.

Le top 3 des PC portables les plus performants est composé de 3 ordinateurs portables de haute qualité. Ces ordinateurs sont les meilleurs choix pour les utilisateurs qui cherchent à acheter un PC portable de qualité supérieure. Il ne vous reste plus qu’à faire votre choix parmi les éléments que nous avons pu vous proposer.