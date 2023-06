Quelles sont les meilleures barres de son Bose qui existent sur le marché ?

Le son est l’un des domaines où les téléviseurs ont le plus de possibilités d’amélioration. Désormais, grâce aux barres de son Bose, vous pouvez profiter d’une expérience sonore immersive. Si vous cherchez celle qui répond le mieux à vos besoins, lisez ce qui suit.

Qu’est-ce qu’une barre de son Bose et comment fonctionne-t-elle ?

Une barre de son Bose est un boîtier rectangulaire qui se connecte à votre téléviseur à la maison. L’objectif est de reproduire un meilleur son pour une expérience cinématographique, musicale ou télévisuelle optimale.

L’installation est très simple. Il suffit de connecter la barre de son au téléviseur via le câble HDMI. Branchez ensuite la barre de son sur une prise de courant à l’aide du câble d’alimentation fourni.

Quelle barre de son Bose choisir ?

Smart Soundbar 900

La barre 900 intègre neuf haut-parleurs, ainsi que la technologie Dolby Atmos, Chromecast et les assistants vocaux Alexa et Google Assistant. La Smart Soundbar 900 dispose d’une double connectivité sans fil, Wi-Fi et Bluetooth. Elle est également compatible avec Apple AirPlay 2 et Spotify Connect. Elle peut donner vie à un réseau d’enceintes intelligentes de marque Bose via le Wi-Fi. La connectivité filaire est à la pointe de la technologie, avec HDMI et ARC.

Soundbar 700

La Soundbar 700 est l’une des meilleures barres de son de Bose, équipée d’enceintes exclusives proposant un son exceptionnel. Cela est possible grâce aux nombreuses technologies innovantes incluses dans cette colonne audio. Il s’agit notamment de Phaseguide, Quietport et Adapquit.

En outre, l’appareil offre toujours de nouvelles fonctionnalités intéressantes telles que la commande vocale intégrée. L’appareil peut être connecté via Wi-Fi et Bluetooth pour une connexion rapide et facile.

Bose Smart Soundbar 300

La barre de son Bose 300 est un excellent choix si vous recherchez une petite barre de son bon marché, mais performante.

Elle est très simple à configurer avec deux options d’entrée : HDMI ARC et optique. Elle présente également des fonctionnalités sans fil et multiroom, ainsi que des assistants vocaux.

La barre 300 dispose d’une fonction SimpleSync qui peut transférer un signal en douceur vers un casque Bluetooth Bose.

Bose TV Speaker

L’enceinte TV de Bose excelle dans les applications de home cinéma et d’écoute musicale.

Elle détient des éléments essentiels : entrée numérique optique et coaxiale, entrée analogique jack 3,5 mm et connexité Bluetooth. Avec une largeur de 549 mm, elle convient aux espaces très restreints.

Pourquoi choisir une barre de son Bose ?