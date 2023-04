Découvrez l’avis général concernant les fonctionnalités et les performances de l’hébergeur IONOS

Pour un grand nombre de personnes qui souhaitent créer un site web pour leur entreprise ou dans le but de promouvoir leur activité, la question qui se pose le plus fréquemment est : quel hébergeur choisir ? En effet, cette information est de la plus haute importance, car l’hébergement d’un site internet représente le premier point qui déterminera s’il vaut le coup d’être visité ou non.

Parmi les hébergeurs de sites web vers lesquels il faut se diriger impérativement, figure le nom d’IONOS by 1&1.

IONOS 1&1 : présentation

Parmi les noms les plus anciens et les plus emblématiques dans le domaine de l’hébergement web et du développement informatique, figure le nom de 1&1. Cette entreprise fut créée en 1988 et depuis, elle n’a cessé d’évoluer et de proposer plus à ses clients. En effet, elle propose non seulement des services d’hébergement de sites web de qualité, mais également des outils permettant de créer facilement son propre site internet.

Pas besoin d’être expert en codage et en développement informatique pour savoir utiliser cet hébergeur et comprendre à quel point il est de qualité. Afin de mieux comprendre cela, il faut tout d’abord connaître les atouts de IONOS 1&1 et ce qu’il a à offrir à ses utilisateurs.

Que propose l’hébergeur IONOS by 1&1 ?

Bien que la marque IONOS by 1&1 possède une grande réputation et une notoriété indéniable en France et partout en Europe, rien n’empêche de faire un test de ses performances et de voir ce qu’elle a à offrir !

Le premier point à prendre en compte est la vitesse de chargement que l’hébergeur offre. Cette dernière est très rapide et satisfaisante, du fait qu’IONOS by 1&1 utilise près de 90 000 serveurs répartis à travers le monde.

De plus, pour ce qui est de la disponibilité de l’hébergeur, il faut dire qu’elle est excellente, du fait que les datacenters de l’entreprise utilisent une structure géo-redondante. Il faut savoir que la connectivité de ces datacenters est de 360 Gbits/s, ce qui est très impressionnant.

Pour ce qui est de l’interface d’administration de cet hébergeur, il faut tout d’abord savoir qu’elle a subi beaucoup de changements et d’améliorations durant les années précédentes. Aujourd’hui, cette interface est simple et offre une bonne prise en main. L’utilisateur sera donc en mesure de :

Gérer son site,

Gérer et enregistrer un nom de domaine,

Gérer ses abonnements d’hébergement,

Gérer ses adresses e-mail.

Cependant, en comparaison avec d’autres hébergeurs, IONOS by 1&1 est quelque peu faible en termes de fonctionnalités sur l’interface d’administration. Cette dernière est donc simple d’utilisation, voire un peu trop !

Enfin, en ce qui concerne la sécurité et le système de protection des données, IONOS by 1&1 a très bien fait son travail, en utilisant le principe de double authentification par smartphone. De plus, tous les hébergements disposent de certificats SSL, en plus d’une protection DDoS, ainsi que l’utilisation de plusieurs pare-feux pour le filtrage du trafic.

Les tarifs d’hébergement via IONOS by 1&1

IONOS propose différents types d’hébergements à ses utilisateurs, avec des tarifs variés. L’inconvénient avec ses offres est qu’elles se ressemblent grandement. Pour ce qui est des offres, on retrouve :

L’offre d’hébergement web mutualisé, avec des tarifs allant de 2,40 € TTC à 8,40 € TTC par mois, incluant l’offre Essential, Pro, Expert et Premium,

l’hébergement WordPress, avec des tarifs allant de 2,40 € TTC à 10,80 € TTC par mois, incluant l’offre Essential, Plus ou encore l’offre Unlimited,

l’hébergement virtuel (VPS), avec des tarifs allant de 1,20 € par TTC à 14,40 € TTC par mois, pour les offres VPS M, VPS L, VPS XL et VPS XXL,

l’offre de serveurs dédiés, avec des tarifs allant de 32,40 € TTC à 132 € TTC par mois

Dans l’ensemble, l’hébergeur IONOS by 1&1 est assez correct dans ses offres et propose des services de qualité. Toutefois, pour ce qui est des performances, des fonctionnalités, ou encore des prix, il est loin derrière les hébergeurs les plus recommandés et les plus appréciés sur le marché.