Pourquoi créer un site avec WebSelf ?

Pour gagner en visibilité et atteindre un plus large public, il est désormais indispensable pour les entreprises, les auto-entrepreneurs et les associations de créer un site internet. Pour ce faire, plusieurs éditeurs de site sont disponibles comme WebSelf qui possède une grande popularité actuellement.

Qu’est-ce que WebSelf ?

WebSelf est un créateur de site qui est apparu en 2009 au Canada. Cet outil propose un logiciel permettant de créer et de gérer un site web. NovAxis est la société qui a mis en place ce logiciel dans le but de permettre à chacun de créer un site web, même si la personne ne dispose pas des connaissances techniques nécessaires pour le faire.

Aujourd’hui, plus de 3 millions de personnes utilisent WebSelf pour la création des sites dans un but personnel ou professionnel. WebSelf répond aux besoins de ses utilisateurs en offrant aussi une traduction de l’outil dans plusieurs langues afin que le monde entier puisse profiter du service.

Par ailleurs, cet outil permet de créer plusieurs types de site, tels que :

blog ;

site professionnel ;

boutique en ligne ;

portfolio ;

site pour événement ou pour association.

En gros, WebSelf a la possibilité d’aider les professionnels à croître leurs entreprises, les associations à mettre à jour leurs informations et les particuliers à partager leurs passions.

Le plus grand avantage que propose WebSelf est la facilité d’utiliser l’outil qui permet, même aux débutants dans le monde du web, de créer un site sans devoir faire appel à un professionnel.

En ce qui concerne la grille tarifaire de WebSelf, l’éditeur propose un service gratuit, un site Basic à 7,95 € / mois, le mode Pro à 12,45 € / mois et une boutique en ligne à 16,95 € / mois.

Comment créer un site avec Webself ?

Pour évaluer les performances de l’éditeur de site web WebSelf, il est indispensable de connaître les étapes de création de ce site ainsi que les avantages qu’il propose à chaque stade aux utilisateurs.

La création du site

Pour commencer, le créateur d’un site en utilisant Webself n’a pas à faire sortir sa carte bancaire puisque la conception du site est gratuite. Pour l’inscription, l’utilisateur doit fournir les informations suivantes :

nom et prénom ;

adresse mail ;

mot de passe.

Ensuite, il faut choisir un Template parmi environ 200 modèles selon le domaine d’activité. D’ailleurs, WebSelf propose des catégories de Templates selon les secteurs d’activités. Le titre du site est ensuite choisi pour que WebSelf crée, par défaut, un sous-domaine.

Les utilisateurs qui optent pour la version payante de l’éditeur de site peuvent personnaliser le nom du domaine et choisir entre les extensions disponibles.

Compléter le contenu

Le site commence déjà à prendre forme, mais le créateur de site doit se lancer dans l’ajout de contenu. Cette étape s’effectue de façon intuitive en cliquant sur « Ajouter » qui se trouve dans la barre de gestion à gauche de l’écran. Plusieurs éléments de base sont alors mis à la disposition du créateur du site : textes, images, outil d’intégration d’une carte, etc.

Il est également possible de créer plusieurs sections et de modifier leurs hauteurs de manière facile. En plus, il est possible d’avoir un aperçu du résultat à l’aide de l’icône « Aperçu ».

Le choix de l’arrière-plan et du style

Durant cette étape, WebSelf permet d’enregistrer des réglages sur le site pour éviter de le faire à chaque fois que l’utilisateur ajoute du contenu. Cette option permet de garder le site cohérent et harmonieux.

La gestion du site

Webself permet d’ajouter à chaque fois de nouvelles pages au site en modifiant leurs paramètres. Cette partie est ergonomique et assez simple à gérer. Le point positif est que même la version gratuite permet une excellente gestion du site en offrant accès à la plupart des options.

Pour conclure, Webself est un excellent éditeur de site qui permet de mettre en ligne un site en moins d’une heure. Cependant, Webself propose des performances SEO moins intéressantes comparativement à d’autres éditeurs de site web.