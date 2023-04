Les avis des utilisateurs sur Webnode

Si vous souhaitez créer votre propre site web, sachez que vous n’avez pas besoin d’être un professionnel en informatique. En effet, il existe des solutions simplifiées pour créer un site et avoir le contrôle sur son apparence, les pages qui s’y trouvent, ainsi que d’autres fonctionnalités. C’est le cas avec Webnode, un outil qui vous permettra de créer des site-web et de bénéficier d’un hébergement gratuit.

Dans cet article, nous passerons en revue l’outil Webnode et nous découvrirons ce qu’en pensent les utilisateurs.

Présentation de l’éditeur Webnode

Webnode est un outil qui permet aux utilisateurs de créer un site web sans avoir de connaissances techniques au préalable. Cet outil est utilisable sur le mode SaaS et intègre l’hébergement, ainsi que les différentes fonctionnalités d’un éditeur de sites web en temps réel.

Outre la création de blogs, Webnode permet de créer un site web professionnel comme un site vitrine. Comme vous le savez sûrement, de nos jours, toute entreprise doit avoir un site internet. Un site fonctionnel et performant est un gage de qualité qui va aider à générer du trafic en ligne s’il est bien référencé.

Webnode met à disposition de ses utilisateurs des modèles de sites qui seront adaptés à ce type de demande.

Quelles sont les caractéristiques de Webnode ?

Créer votre blog ou un site web est tout un art, vous aurez ainsi besoin de gérer diverses fonctionnalités. Voyons ensemble ce que propose l’outil Webnode.

Les templates

Plus d’une centaine de templates ou de “modèles” de designs vous attendent chez Webnode. Les designs sont très diversifiés, de sorte qu’on puisse facilement trouver son bonheur. Un point important à noter est que ces modèles sont des modèles dits “responsive”. Ils sont conçus pour s’adapter aux supports mobiles. Cette fonctionnalité est importante, car elle permet de montrer au visiteur du site qu’il s’agit d’une plateforme sérieuse, professionnelle et fonctionnelle.

Il y a des designs qui iront avec divers sites types de sites :

Blogs.

Sites d’entreprises.

Boutiques en ligne.

Site d’associations, etc.

L’outil de création

Créer un site web ou un blog passe par plusieurs étapes, il suffit de choisir un modèle et vous serez directement redirigé vers l’éditeur de sites. Webnode rend donc la création d’un site plus facile et faisable depuis votre navigateur web. Vous serez heureux de découvrir la simplicité d’utilisation, mais serez peut-être déçu du peu de flexibilité auquel vous avez droit au niveau de la personnalisation. La conception de votre site pourra alors vous sembler un peu trop “cadrée”.

Si vous souhaitez avoir plus de fonctionnalités, alors il faudra passer par les offres payantes. Celles-ci sont plusieurs, certaines sont à 3 euros/mois, mais la plus complète est à 17.90 euros/mois. Ainsi, la fourchette tarifaire de Webnode se situe dans la moyenne, on peut même la considérer comme étant abordable, puisque la formule la moins chère est à 3 euros/mois.

Le référencement naturel

Avec l’éditeur Webnode, vous pourrez bien évidemment intégrer des méta-descriptions, ajouter des titres, des balises, etc. Cependant, il est difficile de se rendre compte de la qualité référentielle, car vous pouvez facilement dépasser le nombre de caractères adéquat. Cela peut désavantager le référencement de votre site internet.

Bien évidemment, après la création de votre site internet, Webnode sera son hébergeur pour que les internautes puissent le visiter et naviguer entre ses pages.

Que pensent les utilisateurs de Webnode ?

Webnode reçoit d’excellentes notes en ligne, il est notamment apprécié pour la simplicité d’utilisation de son service d’édition. Néanmoins, le référencement SEO n’est pas incroyable, mais il est satisfaisant. Certains avis de clients en ligne le qualifient de “médiocre”, d’autres utilisateurs sont tout à fait satisfaits des performances réalisées en référencement SEO et en analyse de trafic.

Bien que cet éditeur propose 100 modèles de designs, certains trouvent que ce n’est pas “assez”. En revanche, là où les avis semblent converger, c’est au niveau des possibilités très limitées au niveau de la personnalisation. L’offre gratuite reste également limitée et le support client n’est pas assez disponible.