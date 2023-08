Changement d’adresse et assurance habitation

Lorsque l’on déménage, il est essentiel d’effectuer des démarches liées au changement d’adresse et à l’assurance habitation. Cela s’explique par le fait qu’une relocalisation modifie vos besoins en termes d’assurance et de couverture. Découvrez les procédures à effectuer et les conséquences d’un changement de situation.

Informer l’assureur

Si vous avez envie de changer d’assureur pour diverses raisons, annulez seulement le contrat à l’aide d’une lettre recommandée et faites un comparatif des assurances habitation pour trouver un nouvel assureur. À noter qu’en passant sur un comparateur, vous pourriez économiser sur votre prime et vous obtiendrez des offres personnalisées.

Le changement d’adresse modifie les caractéristiques d’un contrat d’assurance en cours. À ce titre, vous devez informer l’assureur du changement de statut. Pour ce faire, envoyez une lettre recommandée avec accusé de réception à l’assureur.

Dans ce document sera inscrit les informations sur la date prévue de déménagement et bien entendu votre nouvelle adresse. Cette lettre sera transmise un mois avant la date de départ puisqu’il s’agit généralement de la période de préavis fixée par les assureurs.

Une fois en possession de la lettre, l’assureur pourra entamer les démarches de transfert de l’assurance habitation si vous souhaitez cette option. Pour signifier votre intention de continuer avec votre assureur actuel, vous combinez tout simplement le courrier de déclaration avec une demande de transfert.

Après avoir trouvé le bon assureur, établissez le contact, demandez un devis, étudiez sa proposition et signez l’avenant. L’ancien contrat est alors résilié.

Un contrat réadapté pour les locataires

En supposant que vous envisagez de rester avec votre assureur, le transfert de contrat se fait sous deux alternatives. Soit, l’assureur maintient le contrat. C’est le cas lorsque votre nouveau logement possède les mêmes caractéristiques que l’ancien. En plus de cette condition, la valeur du bien ne doit pas évoluer.

À l’inverse des deux modalités mentionnées, les risques encourus seront réévalués ainsi que la valeur du bien. Dans ce cas précis, il est possible de payer moins ou plus cher que dans votre ancien habitat. La prime d’assurance est par exemple revue à la baisse quand le logement présente de forts dispositifs de sécurité ou installée dans un endroit sécurisé.

La notion de même caractéristique signifie que l’habitation doit posséder une surface similaire à l’ancienne, avoir le même nombre de pièces et d’équipements. Les deux biens immobiliers doivent également être établis dans des secteurs géographiques semblables.

Dans telle configuration, l’avenant intègrera des informations afférentes aux caractéristiques du nouveau logement. Vous découvrirez dans le document le nombre d’étages, la superficie et le nombre de pièces disponibles.

L’assurance habitation pour les propriétaires

Si vous avez acheté la maison, l’assurance habitation de l’ancien propriétaire sera reconduite en supposant qu’il ait souscrit pour cette couverture. Il est à signaler que ce transfert s’effectue de manière automatique comme la loi le prévoit. L’objectif de cette approche est de faciliter les démarches administratives. Cela vise également à protéger l’habitat tout au long de la transaction.

Dans ce cas de figure, le propriétaire sortant est celui qui annonce la cession du bien à une autre personne via la lettre recommandée. En oubliant cette étape, le vendeur continuera de payer la prime. L’acheteur pourra ensuite décider de quitter l’assureur en réalisant un comparatif des assurances habitation au préalable ou laisser le contrat en place.

Une fois que vous avez déménagé dans votre nouveau logement, il est important d’assurer ce dernier dès votre arrivée. Dans l’hypothèse où l’acquéreur fait appel à un autre assureur, il fera les démarches administratives. Il doit ensuite s’acquitter des primes dès l’achèvement de la procédure de transfert.

Un changement d’adresse nécessite une estimation des risques dans le nouveau logement et une réévaluation de votre cotisation.