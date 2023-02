Slam : Cyril Féraud se moque ouvertement du look d’une spectatrice lors du tournage de son émission

Cyril Feraud, le présentateur fétiche de France Télévision, n'en finit pas de faire rire ses abonnés sur Instagram. Comme à son habitude, il a su faire mouche et susciter des réactions plus que chaleureuses. Le meilleur dans cette histoire, c'est que le beau gosse a fait profiter une autre personne de cette aura irrésistible !

Cyril Féraud est fier d’avoir fait une bonne pêche À 37 ans, le beau gosse assumé, présentateur de Slam, continue presque chaque jour à régaler son public. En effet, toujours à la pointe de l’humour et avec l’aide de son sourire ravageur, Cyril est la coqueluche de ses fans depuis des années maintenant. On se demande quelles émotions sont passées par la tête de cette fan, spectatrice lors de l’enregistrement de l’émission le 8 février dernier. Se faire chambrer ainsi par Cyril Gossbo (son alter ego de Fort Boyard bien connu) a en effet de quoi ne pas laisser indifférente.

C’est que Cyril Féraud n’en est pas à son coup d’essai. Régulièrement, ses petites sorties humoristiques, alimentées par une culture générale plus que solide et une répartie rare, sont pointées comme faisant partie du personnage. Autrement dit, par n’importe qui d’autre, cela pourrait être gênant, mais par Cyril, on a le droit de fondre !

Cyril a donc, durant l’enregistrement, remarqué l’aspect particulièrement coloré d’un pull porté par une jeune femme du public. Un pull orange à bandes blanches, il n’en fallait pas plus pour faire réagir le présentateur vedette. Résultat, une photo de lui-même avec la jeune femme et son pull, avec la légende suivante : « J’ai trouvé Nemo sur le tournage de Slam ! ».

Photo aussitôt publiée sur son compte Instagram, qui n’a pas manqué de faire réagir les nombreux fans.

Les fans internautes réagissent ! View this post on Instagram A post shared by Cyril Féraud (@cyrilferaud_off) Cyril Féraud se doutait bien qu’il allait faire réagir nombre de ses groupies et fans de l’émission. Et bien, cela n’a pas manqué de se produire, puisqu’un flot de commentaires à fait gonfler le phénomène !

D’abord, il y a bien entendu les commentaires habituels sur le présentateur lui-même : « Comment fait-on pour voir Cyril ? » ou encore » Cyril, répondez moi en MP, c’est une question de vie ou de mort !! » et bien sûr : « trop beau, l’homme de ma vie, je t’adore ! « . Cyril est habitué à ce type de compliment, c’est dire !

Mais les internautes ont aussi complimenté la star pour son humour coutumier : « Ah, Cyril, Le meilleur blagueur de France ! ». Puis, la jeune femme a été entraînée dans le sillage de la célébrité : « Magnifique jeune dame ! Elle a le sourire ! »; « Trop belle, est-elle sur Instagram ? ». Le pull en question est la référence à Nemo a par ailleurs été très appréciée.

Certains ont souligné le rougissement et l’air peut-être gêné de la jeune femme au pull. Mais était-ce de la gêne, ou de la surprise de se retrouver sur tous les écrans avec le plus beau gosse de la télé ?

Ce qui est sûr, c’est que son pull a eu le succès qu’il méritait. Peut-être la tendance de cette fin d’hiver ?