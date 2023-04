Doit-on souscrire une assurance pour sa trottinette mécanique ?

La trottinette électrique, contrairement à la trottinette mécanique, appartient à la catégorie des engins de déplacement personnel motorisé ou EDPM. Par conséquent, il est impératif de souscrire un contrat d’assurance avec comme couverture minimale la responsabilité civile. Toutefois, si vous posséder une trottinette mécanique, cette obligation ne s’applique pas à vous.

L’obligation de disposer d’une assurance pour les deux-roues motorisés

Sur ce point, la législation française reste très claire et intransigeante. À partir du moment où vous circulez avec un deux-roues motorisé, il est indispensable de souscrire un contrat d’assurance. Cela concerne n’importe véhicule terrestre à moteur. Par conséquent, il est impératif d’envisager une assurance trottinette lorsque vous allez vous déplacer sur la voie publique. Au minimum, il vous faudra l’assurance au tiers, également connue sous le nom de garantie à responsabilité civile deux-roues.

Si la législation reste aussi ferme, c’est dans le but de s’adapter au développement des nouvelles mobilités et protéger le citoyen ainsi que les utilisateurs eux-mêmes de la trottinette.

Impossible de faire l’impasse sur l’assurance trottinette, car elle est obligatoire en tant qu’usager. Mais ce n’est pas tout, il est vivement conseillé de souscrire un contrat d’assurance afin de vous prémunir contre des dommages accidentels, les vols et les actes de vandalisme.

L’importance d’étudier les conditions du contrat d’assurance trottinette

La trottinette peut également être vue comme un objet de convoitise. Vous n’avez certainement pas envie de voir votre précieux véhicule être dérobé. Malheureusement, cette situation peut survenir, notamment si vous ne disposez pas d’un espace privé pour entreposer votre véhicule. Mais avec votre contrat d’assurance, vous pouvez parfaitement élargir votre couverture contre ce type de désagréments. Il ne faut donc pas choisir une formule au tiers, mais plutôt vous orienter vers une formule tous risques.

Autre possibilité malencontreuse, la casse de votre trottinette électrique. Un simple moment d’égarement peut conduire à un accident. Par exemple, vous venez de percuter un poteau électrique, sans dommage corporel. Mais ce type d’accident peut également être couvert par votre contrat d’assurance trottinette. Il faut bien évidemment envisager une extension de garantie concernant le matériel.

Certes, le prix de votre assurance sera plus onéreux, mais il est toujours préférable d’avoir une indemnisation de la part de votre assureur plutôt que de devoir effectuer les réparations avec vos propres deniers.

Quels sont les risques en cas d’absence de contrat d’assurance trottinette ?

Concrètement, vous pourriez être verbalisé vous ne pouvez pas présenter votre contrat d’assurance trottinette électrique. Certes, les contrôles sont rares, mais ils se renforcent de plus en plus avec la multiplication des accidents liés à ce mode de transport. Donc, en cas de contrôle, si vous êtes en défaut d’assurance, vous vous exposez à une amende de 3750 €.

Mais ce n’est pas tout, en cas d’accident, ce sera directement la responsabilité du conducteur qui sera engagé. Cela implique de payer une somme conséquente afin de réparer le préjudice de la victime. Malgré la présence du Fonds de Garanties des Victimes, vous n’êtes pas dédouané de la responsabilité de l’accident et donc des conséquences financières.

Conclusion

À partir du moment où vous vous déplacez sur la voirie avec votre trottinette, il est indispensable de souscrire une assurance. Choisissez systématiquement un contrat approprié par rapport à votre budget et à vos habitudes.