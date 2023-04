Partir pour une croisière en voilier aux Seychelles en amoureux

Isla Gorgona est une île du pays de la République des Seychelles, située à environ 90 minutes en avion de la capitale Victoria et à une courte distance en ferry. L’île est calme, mais pas trop éloignée de la civilisation ; elle est assez accessible par vol charter ou par bateau privé. La plupart des voyageurs se rendent sur l’île pour une croisière en voilier, car il y a peu d’autres activités sur Isla Gorgona. L’île isolée possède plusieurs plages magnifiques et de petites criques où vous pourrez vous éloigner de tout et vous détendre. Vous aurez tout le temps d’explorer sans vous presser, ce qui est parfait pour ceux qui cherchent à se débrancher et à prendre un peu de repos bien mérité. De la plongée avec masque et tuba au parachute ascensionnel, il y a tant de façons de profiter de votre temps sur ce paradis lointain.

Comment se déroule une journée à Isla Gorgona ?

Sur Isla Gorgona, vous vous trouverez immergé dans la beauté naturelle de l’île. Vous pourrez voir des poissons tropicaux nager dans des eaux cristallines qui sont parfaites pour la plongée avec tuba. Il y a également de nombreuses plages à explorer, de la plage principale sur le côté sud de l’île aux petites criques qui sont parfaites pour se détendre et se relaxer. Vous aurez envie de prendre le temps de vous asseoir sur l’une de ces plages et de profiter de la sérénité. Vous aurez également tout le loisir d’explorer la vie marine d’Isla Gorgona, seul ou avec un maître plongeur certifié. L’île a un petit quelque chose pour tout le monde, alors profitez de toutes les activités que vous trouverez ici.

Respirer de l’air frais

Si vous êtes à la recherche d’une véritable évasion, il est peut-être temps de vous rendre aux Seychelles. Les habitants de l’île sont très fiers de leur environnement naturel, ce qui signifie qu’il y a beaucoup d’air frais et de fruits de mer à volonté. Vous aurez l’impression d’être au sommet du monde, car le terrain de l’île est principalement couvert d’une végétation luxuriante, d’une eau propre et d’un ciel bleu clair. De plus, le pays est connu pour ses récifs coralliens vierges et ses eaux cristallines ; de nombreux pays ont établi des zones marines protégées autour de l’île Gorgona.

Visite des plages de l’île

Les plages sont le point central de l’île, et elles sont aussi belles qu’elles en ont l’air. Il n’y a rien sur l’Isla Gorgona que vous ne trouverez pas sur la plage : sable blanc, eaux claires et turquoise, palmiers bordant le rivage. Elles sont tout cela et plus encore. Nagez ou, si vous préférez rester au sec, promenez-vous le long du rivage. Vous aurez tout le temps de faire les deux sur ces plages isolées. L’avantage de faire une croisière en voilier aux Seychelles c’est que vous pourrez admirer à loisirs les plages en ayant un autre point de vue.

Plongée en apnée et plongée sous-marine

L’eau est chaude et invitante, parfaite pour les amateurs de maillots de bain. Vous serez entouré de coraux colorés, de poissons tropicaux et de magnifiques coraux. Vous pouvez également pratiquer la plongée sous-marine ou la plongée avec tuba sur cette île isolée. –> La zone est sûre pour la baignade et il n’y a pas de faune agressive à craindre !

Le parachutisme n’est pas pour tout le monde, mais c’est une activité amusante pour certains

Le parachutisme n’est pas pour tout le monde, mais c’est une activité amusante pour certains. C’est l’une des activités les plus populaires à Isla Gorgona, et de nombreux opérateurs proposent des tours en parachute. Si vous n’êtes pas à la recherche d’une aventure difficile, le parachute ascensionnel peut être un bon choix. L’opérateur vous emmènera au-dessus de l’eau avec un harnais muni de deux longues poignées sur chaque bras. L’opérateur lancera ensuite votre parachute depuis le bateau et vous aurez juste le temps de profiter de la montée d’adrénaline avant d’atterrir dans l’eau.

Explorez l’intérieur de l’île

Bien que l’île soit petite, vous pourrez explorer l’intérieur de l’Isla Gorgona sans voiture. Vous pourrez vous promener à pied ou à vélo sur les magnifiques plages et profiter des couchers de soleil au bord de l’eau. Bien que l’île ne soit accessible que par bateau, il existe de nombreux sentiers de randonnée pour ceux qui aiment explorer sur leurs deux pieds. Si vous avez le temps, nous vous recommandons de vous rendre à l’intérieur des terres pour voir la forêt naturelle avec sa flore et sa faune nombreuses. La végétation dense offre un abri contre la chaleur et l’humidité qui sont si fréquentes dans ces régions du monde. Si vous êtes une âme aventureuse à la recherche d’une destination hors réseau, ce serait l’endroit idéal pour passer vos vacances.

Seychelles : destination rêvée pour les amoureux qui souhaitent faire une croisière en voilier

Pour un anniversaire de mariage ou tout simplement pour vos vacances annuelles, un petit séjour en amoureux dans les Seychelles est une excellente idée. Nous vous conseillons la croisière en voilier qui nous semble particulièrement inoubliable. L’avantage d’une croisière ne voilier c’est que vous pourrez profiter du beau temps et de tout ce que l’île a à vous offrir à votre rythme pour un repos et un émerveillement garanti.

Les eaux turquoises que vous trouverez aux Seychelles vous donneront envie d’y retourner ! Au gré de vos envies, vous pourrez stopper votre voilier pour profiter d’une petite baignade improvisée. C’est l’un des avantages d’une croisière en voilier aux Seychelles.

Destination paradisiaque par excellence, les Seychelles sont une invitation au bonheur et à l’amour. Le dépaysement sera garanti donc n’hésitez plus et laissez-vous porter par une croisière en voilier dans ce lieu magique.