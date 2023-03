Quelles célébrités françaises et internationales sont complètement fans du Poker ?

En effet, de nombreuses plateformes ont créé des espaces en ligne pour jouer à toute heure contre des adversaires du monde entier. Pour pratiquer gratuitement une variante comme le texas holdem, qui est la plus appréciée dans le monde, il suffit désormais de quelques clics pour accéder à une table virtuelle.

Une tendance qui allait également toucher les célébrités, toujours en recherche d’amusement et de sensations positives. Ainsi, ils sont nombreux dans le monde du cinéma, du sport ou de la culture à se passionner pour le poker. Focus sur certains d’entre eux et leurs histoires personnelles avec le jeu de cartes le plus connu au monde.

Les stars françaises qui se sont passionnées pour ce jeu

Le poker a très vite pris une place importante dans le monde du « show-biz » à la fin des années 1990. Une époque où il fallait soit pratiquer entre amis, soit aller directement dans l’un des nombreux cercles de poker situé à Paris ou dans les grandes villes de province.

On pense par exemple à Bruno Solo, l’acteur et humoriste passé à la postérité avec Caméra Café, qui s’est pris de passion pour le poker à la fin de son adolescence. Ou encore au chanteur Christophe, auteur et interprète des Mots bleus, qui n’hésite d’ailleurs pas à faire quelques tournois selon son emploi du temps.

Ces derniers temps, c’est le plus gros nom de la télévision française qui a accolé son nom à celui du poker : Cyril Hanouna. L’enfant terrible du PAF, qui traîne quelques casseroles, est un véritable fan, en atteste sa participation à de très gros tournois. On raconte même qu’il aurait déjà éliminé des professionnels reconnus.

D’autres noms sont à citer notamment dans l’univers du sport avec Sébastien Chabal qui avoue pratiquer le poker avant tout pour le plaisir au vu de son faible niveau. L’ancien sélectionneur des Bleus, Raymond Domenech, serait quant à lui plutôt bon avec les cartes. Il avait d’ailleurs initié sa désormais ex-femme, l’animatrice Estelle Denis. Cette dernière est devenue une vraie passionnée, et elle a déjà pu se frotter aux meilleurs en participant aux Championnats du monde de Las Vegas.

Les stars mondiales aficionados du poker

Ne croyez pas que seules les célébrités françaises ont attrapé le virus du poker. Il a impacté les stars du monde entier, dans à peu près tous les domaines d’activités possibles. Cependant, ce sont bien les acteurs et actrices d’Hollywood qui sont le plus touchés par ce phénomène. Quoi de plus normal quand on connaît les liens si forts qui unissent le 7ème art et ce jeu de cartes, avec une multitude de bons films sur ce sujet.

Il convient de citer tout d’abord les amis Ben Affleck et Matt Damon, qui sont connus dans le milieu pour multiplier les parties entre amis, mais aussi dans des casinos tout au long de l’année. Même son de cloche pour celui qui a joué Spiderman, Tobey Maguire, qui est pour de nombreux observateurs l’un des meilleurs joueurs issus du cinéma. Parlons également d’Edward Norton qui s’est passionné pour le poker suite à son rôle dans Rounders ou encore de Jim Carrey qui apprécie une petite partie de temps à autre.

Comme en France, l’univers du sport est également touché par cet amour pour le poker. On peut évidemment parler de joueurs de football comme Piqué ou Ronaldo le brésilien, mais celui qui peut s’ériger comme un précurseur n’est autre que Boris Becker. En effet, celui qui était surnommé « Boom-Boom » par les fans de tennis dans les années 1980, s’est passionné pour le poker en même temps que sa formidable carrière. Et après celle-ci, il est même devenu joueur professionnel parcourant les tournois des différents circuits.