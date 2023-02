Alexandre de l’amour est dans le pré embauché par un candidat de Mariés au premier regard !

Alexandre : un candidat emblématique de « L’Amour est Dans le Pré » saison 15

Si vous avez suivi sur M6 les aventures des agriculteurs à la recherche de l’amour, vous n’avez pas pu passer à côté d’Alexandre, candidat de la quinzième saison.

Avec Mathieu, l’éleveur de taureaux camarguais, il formait l’un des couples gay emblématiques de l’émission de Karine Le Marchand. Malgré leurs tempéraments différents, les deux hommes avaient eu un véritable coup de foudre et avaient rapidement concrétisé leur amour par un mariage inoubliable dans le Gard.

Nous avions tous pu suivre avec émotion cette noce pleine de complicité, où les deux amoureux avaient fait une arrivée remarquée à cheval. Quelques temps après, les deux hommes avaient fait part de leur envie de devenir pères en se lançant dans des démarches de GPA.

Tout semblait sourire à ce charmant couple… Malheureusement leur union n’a pas duré !

Après le bonheur, la traversée d’une période difficile pour Alexandre

À la surprise de tous, Alexandre et Mathieu ont annoncé leur rupture fin Août 2022, après deux ans et demi d’amour passionnel. La cause de leur séparation serait une incompatibilité dans leurs caractères et leurs modes de vie. Alexandre aurait eu des difficultés à s’adapter à la vie à cent à l’heure de son mari au tempérament fougueux.

Mathieu et Alexandre, restés en bon termes, ont repris leur chemin chacun de leur côté. Mais pour Alexandre, une autre mauvaise nouvelle est venue assombrir le tableau de sa nouvelle vie de célibataire.

En septembre 2022, le jeune homme fait une redoutable chute de cheval, ce qui lui occasionne de sérieuses lésions au niveau de la moelle épinière et des vertèbres. Une opération est alors prévue, et Alexandre se voit dans l’obligation de reconsidérer son avenir professionnel…

Un changement de vie qui signe le début d’un nouveau chapitre pour Alexandre

Après sa grave chute de cheval, Alexandre a été contraint de tirer un trait sur son ancienne carrière de cavalier d’entrainement professionnel. Mais le jeune homme a su rebondir, dans un domaine inattendu !

Le 9 janvier 2023, il publiait sur son compte Instagram ces quelques mots : « Nouveau chapitre. Contrat signé. ». C’est officiel, Alexandre se lance dans l’immobilier !

Il rejoint l’agence IAD, dans l’équipe de Frédéric, ancien candidat à l’émission « Mariés au Premier Regard ». D’ailleurs, Frédéric a annoncé le 13 janvier 2023 sur son compte professionnel Instagram (@fredimmopro) l’arrivée d’Alexandre dans son agence , se réjouissant du dynamisme et de la motivation de cette nouvelle recrue !

Pour Alexandre, qui a toujours eu beaucoup d’empathie, on ne peut que souhaiter que ce nouveau métier l’épanouira. Que ce nouveau chapitre soit pour lui le début d’une belle histoire !