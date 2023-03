Les 12 coups de midi : Découvrez pourquoi Florian l’actuel maitre de midi est le grand chouchou des téléspectateurs

Les maitres de midi se suivent mais ne se ressemblent pas. Certains attirent les foudres des téléspectateurs et des internautes quand d’autres trouvent la sympathie du public. Florian, l’actuel maitre de midi, fait partie de cette dernière catégorie.

Qui est donc Florian, l’actuel maitre de midi ?

Florian est un jeune de 23 ans fort sympathique qui a réussit à devenir maitre de midi le 12 février dernier en prenant la place d’Edouard. On n’a beaucoup entendu parler de lui car son frère Nicolas était à sa place en tant que maitre de midi il y a quelques semaines.

D’ailleurs, lorsque son frère était dans l’émission, Florian était apparu à l’écran pour le soutenir comme le font souvent les proches des candidats.

Des maitres de midi pas toujours appréciés…

Bien que les maitres de midi s’enchainent, ils n’ont pas tous une côte de popularité importante. Certains sont jugés prétentieux et imbus d’eux-mêmes par les internautes comme c’était le cas de Stéphane qui divisait le public.

D’autres comme Florian ou encore Timothée il y a quelques années sont vus comme des personnes humaines et humbles.

Pourquoi Florian est-il si apprécié du public ?

Depuis son arrivée dans Les 12 coups de midi le 12 février, Florian est très apprécié du public et les commentaires à son sujets ne font pas débats ce qui n’est pas le cas de tous les maitres de midi.

Comment expliquer cette faveur du public ? La réponse est simple. C’est un candidat doux et souriant, toujours d’humeur égale et particulièrement humble.

Mais ce qui touche le plus les téléspectateurs, ce sont les valeurs familiales auxquelles Florian tient particulièrement. C’est ainsi que Florian faisait une révélation dans l’émission du 23 février dernier.

Alors que sa maman a su qu’elle avait un cancer et que les traitements pour sa maladie allaient provoquer une perte de ses cheveux, son fils a décidé de se couper les cheveux en guise de soutien.

Il faut dire qu’à l’époque, il avait les cheveux très longs puisqu’ils lui arrivaient presque jusqu’aux fesses. Pour aller plus loin dans sa démarche, il a même fait don de ses cheveux coupés à une association qui fabrique des perruques pour les femmes atteintes de cancer.

Il n’en fallait pas plus pour que Florian conforte sa place de chouchou dans le cœur des téléspectateurs.

Dans des émissions de variété comme Les 12 coups de midi, il n’est pas étonnant de voir le public s’exprimer sur la dynamique de l’émission ou encore sur les candidats eux-mêmes. Mais il est de plus en plus rare de voir les téléspectateurs et les internautes d’accord au sujet d’un candidat. C’est pourquoi il faut le noter !