Face à la grève de la SNCF, voici la meilleure alternative pour Noël !

Ils peuvent toutefois opter pour une alternative très intéressante, elle sera sans doute plus longue, mais elle échappe à ce préavis de grève. Ce dernier devrait prendre fin ce lundi 26 décembre alors qu’un terrain d’entente a été trouvé avec les syndicats ce vendredi matin.

Pas de panique, les TER sont à votre disposition !

Imaginons que vous apprenez que votre TGV est annulé, vous ne pouvez donc pas rejoindre votre famille pour les fêtes de Noël. Vous habitez Paris et il faut rejoindre Lyon, vous ne pourrez donc pas prendre la voiture. Les prévisions de Bison Futé ne sont pas réjouissantes, car il y aura sans doute des bouchons jusqu’à 18 heures. De plus, il faut prévoir le coût du carburant qui a augmenté ces derniers mois. La meilleure solution reste le train, mais vous devez miser sur le TER et les Intercités.

Vous devrez tout de même être réactif sur les plateformes de réservation pour être certain de trouver un billet de train.

Il y aura peut-être des correspondances, ce qui devrait accroître la durée du trajet, mais vous pourrez sans doute fêter Noël avec votre famille.

Les usagers ont déjà commencé à courir après les trains pour réaliser quelques centaines de kilomètres.

Bien sûr, si la voiture est mise de côté à cause du temps de trajet ou encore du coût, il y a bien sûr l’avion. Si vous n’avez pas la phobie de ce moyen de transport, vous pourrez peut-être trouver un vol, mais ne perdez plus de temps. Lancez une comparaison afin de confronter tous les prix, les temps de trajet et même les correspondances. Avec un peu de chance, vous ne perdrez pas trop de temps avec l’avion, le plus important sera de fêter Noël avec toutes les personnes que vous aimez.

Ce sont massivement les TGV qui sont touchés par la grève, mais cela ne semble pas être autant le cas pour les Intercités et les TER. Dans tous les cas, vous devrez procéder à une recherche intense pour réussir à dénicher au plus vite un billet adapté à vos attentes.

🎄Si votre train a été annulé, il y a une solution trop peu connue qui pourrait vous permettre de passer Noël en famille quand même : l’Intercité. Je vous explique ⤵️ — Elliot Lepers (@ElliotLepers) December 21, 2022

Quelles sont les conditions de circulation pour ces trains ?

Apparemment, les TER ne sont pas forcément touchés par les grèves pour de ce week-end. Par contre, les usagers dont les billets ont été annulés auront tendance à opter pour cette solution, les réservations devraient donc s’enchaîner au fil des heures. De plus, nous avons appris que l’entente trouvée avec les syndicats n’a pas porté ses fruits, car le préavis de grève est toujours maintenu.

Pour les Intercités, il faut savoir qu’ils rouleront de façon normale dans la journée de vendredi. Au vu des prévisions, les conditions de circulation seront pratiquement normales pour samedi et pour dimanche. C’est donc une belle alternative qui vous permettra de vous déplacer, mais il faudra être patient puisque l’affluence dans les gares sera sans doute importante.

Sur Internet, quelques informations ont été partagées notamment pour vous permettre d’acheter au plus vite un billet de train. Grâce à l’Intercité, vous pourrez peut-être rejoindre votre famille avant demain soir !

Les billets sont-ils nombreux ?

Vous savez que les TER et les Intercités sont des alternatives, mais les billets sont peu nombreux. Vous trouverez surtout des solutions pour le départ de Paris ou des lignes normandes. De plus, soyez rapide, car la SNCF ferme la vente pour ces billets, car ils sont pris d’assaut depuis l’officialisation concernant l’annulation des TGV. Ce sont près de 800 trajets qui sont tout de même évincés au cours du week-end. Sinon, il vous restera la voiture et le prix du carburant assez élevé.