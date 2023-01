Grève SNCF : mauvaise nouvelle pour le week-end de Noël, vous serez déçu

En effet, des centaines de trains seront tout de même annulés. Par contre, il y a une petite bonne nouvelle. L’entente trouvée ce vendredi matin pourra peut-être sauver le réveillon du jour de l’an. La vigilance est tout de même de mise puisque nous ne sommes pas à l’abri d’un revirement de situation.

Grève de la SNCF : une fausse bonne nouvelle

Pendant les vacances de Noël, les Français ont tendance à choisir le train pour se rendre dans leur famille. La voiture est trop onéreuse à cause du carburant et l’avion n’est pas toujours le plus adapté. De ce fait, la SNCF est massivement choisie pendant cette période, mais lorsque tout va mal, les congés sont clairement menacés.

Pendant plusieurs journées, les cheminots ont tenté d’avoir un accord par rapport à leurs revendications.

Certains usagers ont constaté que leur train avait été annulé, ils pensaient alors que l’accord de ce vendredi matin pourrait tout changer.

Malheureusement, la situation est totalement différente alors que les négociations avaient commencé dans la soirée de jeudi.

Il y a donc une bonne nouvelle : les cheminots ont trouvé un terrain d’entente. Toutefois, celle-ci en cache une mauvaise puisque la situation ne pourra pas évoluer. Les déplacements en train pour le réveillon de Noël seront impossibles ou perturbés. En effet, nous avons appris sur Internet que les trains annulés ne seront pas de retour. De ce fait, si votre billet est actuellement inutile, car il a été annulé, sachez que l’accord ne change absolument rien.

Par contre, si le week-end de Noël ne peut pas être sauvé, il y aura peut-être une petite amélioration pour la semaine prochaine. Les Français espèrent que les déplacements du jour de l’An seront un peu plus simples. Ce n’est donc pas surprenant que les prévisions de Bison Futé soient aussi inquiétantes, car de nombreuses personnes tenteront de prendre leur voiture.



Près de 800 trains ont été annulés avec la grève de la SNCF

Le chiffre est impressionnant et il pousse les Français à revoir leur mode opératoire. Quelles solutions sont au rendez-vous ? Si vous avez une voiture, vous pouvez toujours la prendre, mais les coûts seront forcément plus élevés. Certains voyageurs s’organisent avec les plateformes pour le co-voiturage afin de trouver au plus vite un conducteur qui pourrait les déposer à proximité de chez eux.

La situation est donc difficile pour une quantité astronomique de voyageurs puisque ce sont 800 trains qui ont été annulés. Ce sont surtout les trajets de samedi et de dimanche qui sont supprimés et ils ne reviendront pas. Inutile alors d’attendre, il faut chercher une alternative dès maintenant pour être certain de pouvoir se déplacer avant le réveillon. Les syndicats ont par contre levé leur préavis de grève, mais uniquement pour le Nouvel An. Noël est donc toujours perturbé.

Un préavis de grève jusqu’à lundi

La colère gronde sur les réseaux sociaux, car les Français estiment que la situation aurait pu être évitée. En effet, la SNCF décide de lancer un préavis de grève pendant le week-end de Noël. Il sera donc levé ce lundi, mais les Français seront forcément de retour chez eux. D’autres auront peut-être annulé leur présence en famille. Difficile à 24 heures du réveillon de trouver une alternative au train qui reste une solution privilégiée.

Le préavis de grève pour Noël est toujours d’actualité, mais ce ne sera pas le cas pour le Nouvel An. Celui-ci a été levé avec l’accord qui a été trouvé. Selon les chiffres partagés par la SNCF, ce sont près d’un millier de chefs de bord qui ont été déclarés en grève avec ce mouvement, ce qui n’est pas anodin.