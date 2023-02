L’indemnité carburant sera-t-elle vraiment reconduite et pourrez-vous en bénéficier ?

Qui peut recevoir l’indemnité carburant ?

Il faut savoir que l’indemnité carburant est consacrée à environ 50 % des foyers français modestes. Si vous utilisez une voiture pour vous rendre à vitre travail quotidiennement, vous pouvez réclamer ce type d’allocation.

À titre d’information, chaque individu actif dans la maison peut l’obtenir puisqu’elle est versée par personne.

Remplaçant le dispositif de remise à la pompe qui a pris fin le 31 décembre 2022, l’indemnité carburant est égale à 1 milliard d’euros de budget, soit 100 euros pour 10 millions de citoyens.

Les conditions pour bénéficier de cette aide

Malheureusement, tous les Français ne profiteront pas de cette subvention de la part du Gouvernement. En effet, il existe certaines conditions à respecter pour la percevoir. Dans un premier temps, vous devez être une personne qui travaille. Que vous soyez salariés, indépendants ou fonctionnaires, vous pouvez solliciter cette aide.

De ce fait, les retraités et ceux qui sont à la recherche d’emploi ne sont pas éligibles à l’indemnité carburant. Ce dernier concerne aussi bien les véhicules motorisés quatre-roues que les deux-roues. Voici quelques règles que vous devez connaître pour obtenir cette compensation :

vivre en France métropolitaine ou dans les départements et régions d’outre-mer ;

avoir plus de 16 ans ;

réaliser une déclaration de revenus en 2021 ;

possède un RFR ou revenu fiscal de référence de moins de 14 700 euros ;

conduire une voiture pour les déplacements professionnels.

Quel est le montant de cette indemnité carburant ?

Comme vous le saviez déjà, le montant de l’indemnité carburant est de 100 euros par citoyen. Vu que ce dispositif est forfaitaire, tous les bénéficiaires recevront la même somme bien qu’ils perçoivent des revenus différents.

Dans le cas où un couple est éligible à cette subvention, le foyer peut donc recueillir 200 euros. Pour faire votre demande, il est nécessaire d’aller sur la plateforme impots.gouv.fr et de remplir le formulaire adéquat avant le 31 mars 2023. N’oubliez pas de mentionner le numéro d’immatriculation du véhicule, votre numéro fiscal et vos informations d’état civil (nom, prénom, adresse, contact, etc.).

Subvention dédiée aux personnes actives et individus avec des revenus modestes, l’indemnité carburant 2023 est un chèque de 100 euros qui correspond à une réduction de 10 centimes par litre durant une année.

Pour recevoir ce montant, vous devez respecter les conditions établies par l’état et envoyer une demande sur le site officiel impots.gouv.fr. Si votre requête est acceptée, cette somme sera versée sur votre compte bancaire dans les 8 jours suivant la sollicitation.