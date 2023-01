Vacances de Noël : il sera sans doute impossible de circuler ce vendredi !

Les prévisions ne sont pas réjouissantes pour ce vendredi et même pour samedi. Il sera sans doute impossible de circuler au vu des dernières informations qui sont partagées sur Internet. Ceux qui ont eu la chance de partir ce jeudi ont pu échapper à cette situation particulièrement problématique. Toutefois, les déplacements ce samedi sont aussi annoncés comme complexes en Île-de-France.

Du rouge et encore du rouge avec les vacances de Noël !

Les heures défilent, vous êtes prêt à vous rendre dans votre famille pour participer aux fêtes de Noël. Malheureusement, les prévisions ne sont pas celles escomptées. Entre le 22 et le 26 décembre, vous devrez faire face aux bouchons sur toutes les routes de la région. Certains Français ont pu échapper à cette affluence en partant beaucoup plus tôt, mais avec la grève de la SNCF, tous les scénarios ont pu être perturbés.

Ce jeudi en Île-de-France, près de 530 kilomètres de bouchons ont pu être comptabilisés, ce qui était assez impressionnant.

Il faut aussi noter que les températures, la pluie et le vent n’ont pas facilité les conditions de circulation dans une bonne partie du pays.

Bien sûr, les conditions seront nettement meilleures après cette première partie des fêtes, dès le 26 décembre. Il faudra sans doute prévoir de nouvelles difficultés le week-end prochain à l’occasion du Nouvel An. Les Français ont tendance à se réunir à la fin de l’année pour fêter le 31 comme il se doit. Si le réveillon de Noël est souvent destiné à la famille, ce sont les amis qui sont au rendez-vous quelques jours plus tard.

Dès ce vendredi, les routes seront donc difficiles à emprunter puisque Bison Futé annonce rouge notamment en Île-de-France. Si vous devez quitter la capitale, soyez prévoyant si vous le pouvez. Il serait peut-être judicieux de reporter votre départ notamment après 18 heures.

Quelques conseils pour les vacances de Noël !

Entre 15 heures et 18 heures, la situation sera la plus difficile en Île-de-France. Si vous partez après, c’est-à-dire dans la soirée ou la nuit de vendredi à samedi, vous pourriez peut-être échapper à cette affluence. Bison Futé a pu partager quelques conseils, il estime qu’il sera beaucoup plus intéressant de quitter la région en dehors des horaires cités. Ceux qui ont pu prendre la route entre 10 heures et 15 heures ce vendredi auront eu des conditions un peu plus sympathiques.

Au niveau des prévisions, il est judicieux de récupérer les cartes de Bison Futé. Vous constaterez que la circulation sera particulièrement difficile dans le sens des départs en Île-de-France alors que les retours seront beaucoup plus simples. Pour le jour de Noël, vous aurez un contexte moins difficile puisque toute la France est verte. Soyez tout de même vigilant sur les routes, car vous n’êtes pas à l’abri de quelques bouchons.



Bien sûr, le jour de Noël sera assez calme au même titre que le 26 décembre au niveau national. Si vous avez l’intention de faire la fête au cours de ce week-end, faites attention à la consommation d’alcool. Ne prenez pas la route si vous buvez, il est toujours possible de trouver des solutions d’hébergement. N’oubliez pas que l’alcool tue de nombreuses années plusieurs personnes notamment pendant les fêtes de fin d’année.

Lundi, une journée un peu difficile pour l’Île-de-France

Si toute la France semble verte, il y aura peut-être des difficultés au niveau local et ce sera aussi le cas pour l’Île-de-France. Les retours seront nombreux pour les personnes qui retrouveront leur travail le 27 décembre. Si en Alsace, cette journée est fériée, ce n’est pas le cas dans le reste du pays. Quelques difficultés devraient apparaître au cours de la matinée.

Parmi les recommandations de Bison Futé, sachez qu’il faudra traverser l’Île-de-France avant 10 heures et oubliez de prendre l’A10 ou encore l’A6 et même l’A13. Ce sont ces trois routes qui devraient rassembler le plus de bouchons. N’hésitez pas à vous informer régulièrement au cours de la journée grâce à des GPS ou aux prévisions de Bison Futé. Il serait dommage d’être bloqué sur les routes pendant les fêtes.