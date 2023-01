Vacances de Noël : Top 3 des solutions incontournables pour se déplacer !

Après l’annulation des trains, ils ont estimé que les vacances de Noël étaient supprimées. Pourtant, il existe trois alternatives que nous avons pu trouver et elles devraient rapidement vous combler. Vous avez peut-être oublié qu’il était possible de se déplacer autrement qu’en TGV.

1/ Le co-voiturage pour les vacances de Noël !

Depuis quelques années, cette solution constitue une solution pertinente pour économiser les frais liés au carburant et aux péages. Si vous devez partir de Paris et rejoindre le sud de la France par exemple alors que vous êtes seul, il faudra prévoir une petite fortune. Heureusement, il existe des plateformes de co-voiturage. Vous proposez donc votre trajet et vous attendez que des voyageurs vous répondent.

Si vous êtes quatre à voyager vers la même destination, vous aurez de la compagnie et vous pourrez diviser par quatre les frais. De ce fait, un trajet qui peut être facturé 100 euros, vous devrez payer seulement 25 euros, ce qui est très rentable. Vous pouvez même opter pour cette solution avec le trajet retour !

2/ Le bus est une alternative tellement abordable !

Les Français ont constaté que certaines compagnies réduisaient considérablement le prix des billets. Cette solution est massivement utilisée pendant les vacances ou pour les déplacements professionnels. Il y a par contre un point faible à savoir le temps du trajet. Il est beaucoup plus long surtout lorsqu’il y a des arrêts dans plusieurs villes.

Le bus est beaucoup plus abordable et de nombreuses régions sont desservies. Il suffit de se rapprocher d’une compagnie renommée comme Flixbus. Vous aurez la possibilité de comparer tous les trajets en fonction des correspondances, des prix et surtout de la durée du voyage. Il y a toutefois des points faibles à connaître puisque le confort est parfois mis de côté et les horaires ne sont pas toujours ceux escomptés.



3/ Choisissez l’avion pour les fêtes de Noël !

Notre pays est assez bien équipé en termes de moyens de transport. Vous trouverez donc une solution pour les fêtes de Noël. Alors que le préavis de grève sera levé le 26 décembre, les Français tentent de trouver des méthodes pour ne pas être confrontés à cette annulation. L’avion n’est pas écologique, il est souvent pointé du doigt. Si les prix sont assez abordables, sachez que vous avez de nombreux trajets qui sont prévus pour la France et même pour l’étranger.

Comme c’est le cas pour d’autres moyens de transport comme le TER, les Français ont massivement utilisé ces alternatives. Vous aurez peut-être des problèmes pour dénicher des billets en fonction de vos disponibilités et de votre budget. Il y a certaines zones qui sont mal desservies, c’est notamment le cas pour la Normandie. Par contre, cette dernière est privilégiée par rapport aux Intercités et aux TER.

Comment trouver des billets abordables ?

Que ce soit pour le co-voiturage, les trains, l’avion ou encore le bus, vous devez impérativement opter pour un comparateur. Vous confrontez en quelques clics les prix et les disponibilités ainsi que les correspondances et même les temps de trajet. Il existe finalement des alternatives pour les vacances de Noël, mais elles sont quelque peu difficiles à trouver, il faut être patient et redoubler d’efforts !