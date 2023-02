Mariés au premier regard : Pauline et Damien dévoilent le sexe de leur bébé d’une manière originale

De tous les premiers regards, celui que pose une mère sur son enfant est peut-être le plus émouvant... Mais pour que ce regard existe, il y a une condition à cela : qu’un autre « premier regard » ait donné envie à deux êtres d’unir leur destinée. C’est ce qui est arrivé à Pauline et Damien, au cours de l’année 2022, grâce à l’émission de M6 « Mariés au premier regard ».