Lidl dévoile le meilleur cadeau de Noël pour les adeptes et les fans de cuisine ! 

Un produit se dévoile donc chez Lidl et vous serez sans doute comblé si vous êtes un adepte de la cuisine.

Il est désormais inutile de dépenser une fortune pour le robot pâtissier.

Le prix le plus incroyable est chez Lidl !

Il suffit de regarder l’ensemble des émissions pour comprendre que les robots pâtissiers connaissent un succès sans précédent.

Toutefois, les prix affichés par les grandes enseignes sont exorbitants.

Difficile d’imaginer un cadeau de Noël à plus de 800 euros même pour un membre de sa famille. Lidl a donc dévoilé son nouveau produit qui affiche un look très vintage. Il est proposé à moins de 60 euros et il possède quelques atouts.

La cuve a une capacité de 5 litres, ce sera suffisant pour préparer de délicieux gâteaux !

La puissance est de 600 watts, vous pourrez donc l’utiliser régulièrement pour vos pâtisseries et même vos plats .

. Quelques accessoires sont au rendez-vous comme le fouet, le pétrin et la feuille.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lidl France (@lidlfrance)

Le robot de Lidl sera donc idéal pour mélanger, pour battre ou pour pétrir.

Il y a également un couvercle pour éviter toutes les projections, il suffit de l’installer pendant que vous mélangez tous les ingrédients.

Le bras peut basculer, il suffit de le déverrouiller, c’est simple, rapide et très efficace notamment pour incorporer l’ensemble des ingrédients.

L’enseigne est spécialisée depuis quelques années dans les bons plans, elle a pu se faire connaître grâce à l’alimentation dont les prix sont clairement plus faibles que ceux proposés par les autres enseignes.

Ce n’est pas la première fois que l’entreprise s’invite dans le monde des appareils puisqu’elle a déjà commercialisé Monsieur Cuisine Édition Plus. Il a pu se hisser en tête des ventes et il a même créé une foule conséquente lors du lancement.

Un look vintage parfaitement inscrit dans les tendances

Si vous regardez d’un peu plus près les tendances dans les appareils électroménagers, vous constaterez que le vintage a clairement la cote. Lidl propose donc un robot pâtissier de qualité et robuste qui viendra embellir votre cuisine très facilement.

Il y a de grandes chances pour qu’il se retrouve sous le sapin pour les fêtes de Noël de 2022 puisque son prix est clairement abordable.

Les Français sont frappés de plein fouet par la crise économique, leur pouvoir d’achat a donc fondu comme de la neige au soleil. Il n’est donc pas surprenant qu’ils soient nombreux à chercher de bonnes astuces du genre.

D’un côté le robot pâtissier affiche un tarif compétitif et de l’autre, il faut savoir que les Français sont aussi attirés par le « fait maison ». Pour tenter de réaliser des économies, ils n’hésitent plus à préparer eux-mêmes leurs plats du jour et leurs desserts.

Lidl devrait donc rencontrer un franc succès dans les prochaines semaines grâce à son nouveau produit phare.