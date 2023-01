Salaire à la demande : une nouvelle distribution qui comblerait les Français !

Toutefois, une petite modification pourrait être proposée avec notamment un salaire à la demande. Les Français ne seraient pas contre l’idée d’avoir un paiement en plusieurs fois. Cela permettrait de faire face plus facilement aux différentes dépenses : factures, charges, alimentation… Les consommateurs ne sont donc plus réticents à l’idée d’avoir des innovations de ce genre. Par contre, il faudra se tourner vers la RH pour savoir si cette initiative pourrait être déployée au sein de la société.

Sera-t-il possible d’obtenir un salaire à la demande ?

Aujourd’hui, tout le monde est logé à la même enseigne. Vous avez donc un salaire versé en une seule fois, généralement à la fin du mois. Toutefois, une petite modification dans le mode opératoire pourrait être prévue. Au cours du mois, vous pourriez le recevoir en plusieurs fois, mais cela demande de la rigueur. En effet, il est important de respecter les conditions établies par l’Inspection du Travail.

Vous pouvez toujours vous tourner vers votre employeur pour savoir s’il est ouvert à ce mode de paiement. Vous recevrez alors un acompte sur votre salaire, c’est le service comptable qui pourra vous renseigner. Veuillez noter que toutes les entreprises ne fonctionnent pas de la même façon. Si certaines sont un peu plus réticentes au niveau des aménagements, d’autres sont plus ouvertes. Les start-ups ont souvent des concepts un peu plus modernes et appréciables.

Le paiement à la fin du mois peut être problématique notamment pour le mois de décembre. Lorsque le salaire arrive sur les comptes bancaires, Noël est souvent déjà passé, il est donc difficile d’acheter des aliments et les cadeaux pour toute la famille. Les Français optent donc pour un découvert qui sera ensuite remboursé avec le versement du salaire. Cela peut être problématique puisqu’il y a des frais.

Quelques statistiques sur les Français et leur salaire

Selon une étude publiée sur les réseaux sociaux, nous apprenons que 65 % des actifs sont stressés par leur situation financière. De nombreux foyers sont malheureusement à découvert dès le 5 du mois. Lorsque le salaire arrive près de 20 jours plus tard, il est difficile de joindre les deux bouts sans avoir des frais bancaires souvent exorbitants à cause de l’usage du découvert. Cette même enquête nous révèle que le bien-être financier ne doit pas être mis de côté, il est le signe d’un sentiment de sécurité et de contrôle.

En effet, si vous maîtrisez parfaitement vos finances, il y a de grandes chances pour que vous soyez moins stressé. Cela aura des répercussions positives sur votre quotidien. N’oubliez pas que le stress est une émotion négative, elle peut donc avoir des conséquences sur le travail. Parmi ces dernières, il y a la baisse de la productivité, de la démotivation ou encore des problèmes de santé.

Pour avoir une situation un peu plus favorable, il est conseillé d’optimiser son bien-être financier. Cela passe par un apprentissage précis pour la gestion du budget, il faut aussi créer des objectifs et respecter son épargne. Plus vous aurez confiance en vos finances, plus vous pourrez faire face à des difficultés.

Si vous le souhaitez, tournez-vous dès maintenant vers votre service des ressources humaines pour savoir s’il est possible d’avoir un acompte de votre salaire sans toutefois être impacté par des frais problématiques.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rosaly (@rosaly_app)

Confiez la gestion des acomptes à un professionnel

Une start-up a décidé de se démarquer en proposant une gestion des acomptes. Les employeurs ne sont donc pas sollicités, ce qui a pour objectif d’apaiser forcément toutes les tensions. L’employé peut alors obtenir une partie de son salaire au cours du mois, il pourra faire face plus aisément à des dépenses, ce qui évite de piocher dans les économies ou le découvert qui est parfois limité en fonction des ressources du foyer.

Il y a de grandes chances pour que le mode opératoire proposé par Rosaly ne soit pas appliqué dans toutes les entreprises. Certaines sont parfois plus novatrices que d’autres sur différents points. De ce fait, dirigez-vous peut-être au début de l’année 2023 au service des ressources humaines et demandez des explications concernant cet acompte. Si toutefois il n’est pas mis en place, votre employeur pourra peut-être se renseigner pour le déployer si plusieurs salariés en font la demande.